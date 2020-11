Il nuovo protocollo di Serie A - Tamponi standardizzati ed elaborati presso un'unica struttura

Il calcio italiano è pronto a cambiare le sue regole per adattarsi ulteriormente all'era Covid ed evitare la diffusione della pandemia. Tra i temi protagonisti della riforma del protocollo che sarà discussa lunedì prossimo, c'è sicuramente quello legato ai tamponi.

Elaborazione centralizzata e standardizzazione dei test: sono questi i due principali obiettivi. Come sottolinea il Corriere dello Sport di stamane, al momento la struttura favorita per diventare il riferimento della Serie A in quanto a tamponi è Synlab, anche perché è la stessa utilizzata dalla UEFA e sarebbe quindi possibile assicurare uniformità di risultati tra campionato e coppe europee. Inconvenienti? Uno in particolare, visto che non ha una sede in Sardegna.