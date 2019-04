Il pagellone - Alex Sandro 5,5: campionato sotto le aspettative. Ieri 1° gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una stagione assolutamente al di sotto delle aspettative. Seppur con qualche attenuante. Perché il 2018/2019 di Alex Sandro si è aperto sulla coda delle insistenti e multimilionarie voci di mercato estive, specialmente legate al PSG e al nome ingombrante di Marcelo come eventuale sostituto. Il brasiliano si è lasciato tentare anche se alla fine è rimasto con convinzione in bianconero, ma come detto le scorie sono apparse evidenti e hanno influito negativamente sul suo rendimento.

RENDIMENTO IN CAMPIONATO -

Fino alla 13esima giornata non ne ha mancata neanche una, poi un problemino muscolare ne ha bloccato la continuità. A differenza dei colleghi di fascia destra Alex Sandro ha giocato, quando disponibile, sempre e comunque sia in Champions che in campionato e forse anche questa forzata continuità gli ha tolto qualcosa in termini di freschezza e qualità. Ma come detto Allegri ne apprezza qualità, corsa e fisicità al netto della poca brillantezza. E la testimonianza di questa stima arriva proprio da alcune dichiarazioni del tecnico di qualche mese fa: "Ha avuto un momento di destabilizzazione, forse per il mercato. Sono contento che abbia rinnovato perché di giocatori come lui ce ne sono pochi". Ieri contro la Fiorentina ha trovato anche la gioia del gol.

RENDIMENTO IN CHAMPIONS -

Come in campionato, quando disponibile ha sempre giocato. Nelle 10 partite giocate dalla Juve in Champions l'ex Porto ha raccolto 9 presenze, con l'unica eccezione rappresentata dalla gara di ritorno con l'Atletico a Torino (era squalificato). Un apporto buono soprattutto nel girone, poi la stanchezza e la scarsa brillantezza della squadra hanno contagiato anche la sua corsa. E contro l'Ajax, per citare gli ultimi due esempi, è sembrato il lontano parente del giocatore devastante ammirato due anni fa.

Presenze: 28

Minuti giocati: 2.290

Gol: 1

Assist: 3

Presenze in Champions League: 9

Minuti giocati: 742

Gol: /

Assist: /

Presenze in Coppa Italia: 2

Minuti giocati: 100

Gol: /

Assist: /