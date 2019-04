Il pagellone - Barzagli 6: personalità e storia. Nonostante le 6 presenze

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una stagione, probabilmente l'ultima da calciatore, non proprio fortunata per Andrea Barzagli. Una serie di infortuni, soprattutto muscolari, ne hanno condizionato rendimento e continuità e raramente il classe '81 si è visto in campo.

RENDIMENTO IN CAMPIONATO -

Solo 6 le presenze stagionali in campionato, di cui 3 da titolare e 3 da subentrato nei minuti finali. Per un totale di 200 minuti di gioco. Decisamente troppo poco per uno dei pilastri della vecchia BBC che certamente avrebbe sognato una ultima stagione migliore e soprattutto più fortunata dal punto di vista fisico. "È un giocatore importante nello spogliatoio. Credo abbia cominciato a vedere le cose anche dall'altra parte, non solo da calciatore", è stata l'ammissione di Allegri nei giorni scorsi a cui è seguito pure l'annuncio del ritiro nelle prossime settimane. La sufficienza se la merita comunque, perché pur non essendo all'interno dello spogliatoio bianconero siamo certi che il suo carisma e la sua personalità siano stati elementi fondamentali nei momenti di difficoltà. A campionato finito, come successo negli ultimi anni, Barzagli si vedrà con il presidente Agnelli e con la dirigenza per fare il punto e capire se e come potrà ancora dare una mano alla Juventus.

RENDIMENTO IN CHAMPIONS -

Una presenza da titolare e per 90', nella seconda del girone contro lo Young Boys. Poi altre due presenze, con lo United all'andata e al ritorno, prima dell'inizio dei tanti problemi fisici della seconda parte di stagione.

Presenze: 6

Minuti giocati: 200

Gol: /

Assist: /

Presenze in Champions League: 3

Minuti giocati: 106

Gol: /

Assist: /

Presenze in Coppa Italia: /

Minuti giocati: /

Gol: /

Assist: /