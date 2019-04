Il pagellone - Can 7: 4 gol e ottimo impatto. In futuro giocherà di più

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il solito apprendistato di Allegri si allarga anche a Emre Can, centrocampista arrivato a parametro zero la scorsa estate. Se Bentancur era stato inserito solo per 557 minuti la scorsa stagione, il tedesco è stato utilizzato molto di più, quasi per 1500. Quattro gol in campionato, di cui uno decisivo per lo Scudetto contro il Napoli, nel giorno che ha praticamente cancellato ogni speranza di Scudetto per gli azzurri. Dovrebbe essere il buongiorno che si vede dal mattino per chi, comunque, era considerato un pilastro del Liverpool che la scorsa stagione ha disputato una finale di Champions League. Ottima e da premiare anche la duttilità, vista soprattutto in Champions League: può giocare praticamente ovunque nel centrocampo, più aggiungersi da terzino destro oppure come centrale difensivo aggiunto. Insomma, una sicurezza e un chiavistello. L'anno prossimo, è sicuro, troverà molta più continuità, perché Ramsey è un giocatore differente e che ben si integra con le sue caratteristiche.

Presenze in campionato: 25

Minuti giocati: 1477

Gol: 4

Assist: 1

Presenze in Champions League: 6

Minuti giocati: 333

Gol: 0

Assist: 0

Presenze in Coppa Italia: 1

Minuti giocati: 90

Gol: 0

Assist: 0