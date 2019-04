Il pagellone - Chiellini 8: capitano vero. Nonostante le assenze strategiche

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Che stagione, per il capitano della Juventus Giorgio Chiellini. Oltre ad aver raccolto la fascia da Gigi Buffon, in estate il difensore classe '84 ha assunto anche il ruolo di colonna portante dello spogliatoio. Una posizione che si porta dietro oneri e onori e che il numero 3 bianconero ha fatto propria fin dal primo giorno. Tenendo compatto il gruppo, ma pure facendo capire ai nuovi la mentalità e la filosofia Juventus (compito svolto con successo, a quanto pare).

RENDIMENTO IN CAMPIONATO -

Ma oltre alle questioni legate alla fascia c'è anche il campo: perché per Chiellini quella è sempre stata la priorità, sebbene di concerto con mister Allegri abbia studiato fin dalle prime giornate una gestione quasi scientifica del suo fisico e delle sue energie. L'ottavo scudetto è roba da record, ma la Champions era pur sempre il sogno di tutti. E allora giusto riposare in determinati e precisi momenti della stagione, spesso e volentieri coincisi con i pre o i post gare europee. Certo averlo in campo o in panchina fa tutta la differenza del mondo, ma la profondità (e la qualità) della rosa della Juventus ha permesso ad Allegri di inserirlo all'interno delle sue idee di turnover. Per questi e tanti altri motivi, nonostante una decina di partite di campionato saltate, Giorgio Chiellini è ancora uno dei migliori dello straordinario campionato della Juventus.

RENDIMENTO IN CHAMPIONS -

6 presenze nelle quali sono arrivate 4 successi e 2 sconfitte, ma la presenze del capitano in campo europeo è sempre sembrata vitale per l'equilibrio e la tenuta della retroguardia bianconera. Nel girone due assenze 'studiate' con lo Young Boys, quindi la doppia sfida con l'Atletico vissuta da protagonista e l'assenza, pesantissima e probabilmente decisiva, contro l'Ajax sia all'andata che al ritorno a causa di un problema al polpaccio.

Presenze in campionato: 21

Minuti giocati: 1655

Gol: 1

Assist: 1

Presenze in Champions League: 6

Minuti giocati: 540

Gol: /

Assist: /

Presenze in Coppa Italia: 2

Minuti giocati: 117

Gol: /

Assist: /