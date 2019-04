Il pagellone - Cristiano Ronaldo 8: primo a vincere i 3 grandi campionati

© foto di www.imagephotoagency.it

Veni, vidi, vici. Cristiano Ronaldo non è venuto in Italia per vincere il campionato: la Juve ci riusciva anche senza il fenomeno portoghese. Però l'ha vinto, e da protagonista: 19 gol e 10 assist, per il ragazzo venuto da Madrid a inseguire la Champions League. Lei beep beep, lui coyote, quest'anno: l'obiettivo coppa dalle grandi orecchie, infatti è andato.

RENDIMENTO IN CAMPIONATO -

Con la Serie A vinta, Ronaldo ha messo in bacheca il suo sesto titolo nazionale, in tre nazioni diverse: Inghilterra, Spagna e Italia, primo a riuscirci. 100 milioni di euro e qualche scetticismo, relativo al suo ambientamento nel Belpaese. Chi si aspettava che CR7 chiudesse a 30 o 40 gol , in effetti, è rimasto deluso. Però ha segnato, e lo ha fatto con continuità: tra sfortuna e ambientamento, a secco nelle prime tre gare. Per prendere le misure. Poi si è sbloccato con la doppietta al Sassuolo e non si è più fermato. Al servizio anche dei compagni: a volte centravanti, a volte partendo da sinistra. Ai 19 gol si abbinano i 10 assist. Attore protagonista e anche di supporto. La strada verso il Wanda Metropolitano è affidata anche alle sue falcate, alle sue accelerazioni e ai suoi numeri strepitosi in Champions. Quella che porta la Juve all'ottavo scudetto consecutivo è stata percorsa seguendo la luce del numero 7, l'affare del secolo.

RENDIMENTO IN CHAMPIONS -

Difficile rimproverargli qualcosa, a livello personale, in ambito europeo. Soprattutto nella fase a eliminazione diretta: a secco e con l'espulsione di Valencia sul groppone nei gironi, dagli ottavi in poi CR7 è tornato macchina infallibile: cinque gol nelle ultime tre gare, unico della Juve a segnare in questa fase della competizione. Non è bastato, però, a trascinare in alto Madama: non glielo si può imputare come colpa personale, ma è un dato di fatto che l'uomo della Champions non sia riuscito nel compito di sconfiggere la maledizione tutta bianconera in salsa europea.

Presenze in campionato: 26

Minuti giocati: 2.329

Gol: 19

Assist: 10

Presenze in Champions League: 9

Minuti giocati: 749

Gol: 6

Assist: 2

Presenze in Coppa Italia: 2

Minuti giocati: 118

Gol: 0

Assist: 0