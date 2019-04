Il pagellone - Douglas Costa 5: anche Flash ha la sua kryptonite

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'unica vera e inequivocabile insufficienza, nell'annata dei record. Dopo una prima stagione da protagonista, Douglas Costa si è perso contro il Sassuolo.

RENDIMENTO IN CAMPIONATO -

Gomitata e sputo a Di Francesco, quattro turni di squalifica e poi un campionato da Chi l'ha visto?. Fugaci apparizioni contro Cagliari, SPAL e Chievo: poca roba. A febbraio ci si è messo anche un incidente stradale, nel bel mezzo di una stagione che potrebbe concludersi con l'addio a Torino. In campionato DC11 non gioca dal 2 febbraio contro il Parma, per farsi un'idea di quanto sia stato limitato il suo impatto. Superman ha la kryptonite, lui è stato paragonato a Flash e pare aver trovato il suo anti-elemento.

RENDIMENTO IN CHAMPIONS -

Desaparecido in campionato, ancora di più in Champions. I tanti infortuni ne hanno minato la stagione anche al di là delle Alpi. Una sola partita da 90 minuti, la sconfitta in Svizzera contro gli Young Boys. S'è fatto male anche prima dell'ultimo atto, l'eliminazione di Torino contro l'Ajax. Sfortunato, sfortunatissimo.

Presenze in campionato: 17

Minuti giocati: 618

Gol: 1

Assist: 2

Presenze in Champions League: 5

Minuti giocati: 157

Gol: 0

Assist: 0

Presenze in Coppa Italia: 2

Minuti giocati: 105

Gol: 0

Assist: 0