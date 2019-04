Il pagellone - Spinazzola 6,5: penalizzato dall'infortunio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha voluto la Juventus con tutte le sue forze, sperando di anticipare in tutti i modi - nell'estate del 2017 - il suo approdo. Poi, nel momento pregustato da un ulteriore anno di apprendistato all'Atalanta, si è rotto il ginocchio, nel maggio del 2018. Una sfortuna nera che ha portato il laterale a rischiare la Juve, con la possibilità di essere ceduto al Bologna nel mercato di gennaio. Una situazione paradossale, anche se poteva sembrare la scelta corretta per ritornare a tempo pieno. Però anche un impegno massivo che con i bianconeri non sta avendo: 287 minuti in Serie A, con presenze sia con il Parma che con il Genoa (3-3 e 0-2), ma anche un'ottima prestazione contro il Milan. Spinazzola è stato utile - soprattutto in Champions - e può essere il sostituto di Alex Sandro per la prossima stagione: è venuto a mancare contro l'Ajax e la spinta offensiva ne ha risentito. Da valutare e migliorare la sua tenuta difensiva.

Presenze in campionato: 7

Minuti giocati: 377

Gol: 0

Assist: 0

Presenze in Champions League: 1

Minuti giocati: 67

Gol: 0

Assist: 0

Presenze in Coppa Italia: 1

Minuti giocati: 80

Gol: 0

Assist: 0