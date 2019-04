Il più grande rimpianto del Milan?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primo, secondo, terzo, esonerato. Poi sempre primo, per quattro anni di fila, a breve cinque. Storia recente, storia di Massimiliano Allegri. Che alla guida della Juventus sta riscrivendo i record della Serie A, ma il grande salto lo ha fatto nel 2010, quando il Milan ebbe il coraggio di puntare su un allenatore capace di portare il Cagliari al nono posto e poi farsi esonerare l'anno successivo a un passo dalla fine. Il livornese, con tutta evidenza, non è un tipo facile da amare: non lo è stato in rossonero, dove ancora gli rimproverano lo scarso utilizzo di Andrea Pirlo, a cui preferiva Van Bommel. Non lo è neanche in bianconero, nonostante abbia vinto quasi tutto quel che si poteva vincere.

Di sicuro, con un minimo di oggettività, è però anche il grande rimpianto del Milan negli ultimi anni. Dal suo addio in poi, i rossoneri sono sostanzialmente spariti dalla geografia calcistica italiana ed europea. Parlano i risultati: ottavo posto, poi decimo, settimo e infine sesto negli ultimi due anni. Parlano i nomi: da Allegri in poi, il Milan ha cambiato ben sei allenatori. Seedorf, Inzaghi, Mihajlovic, Brocchi, Montella e Gattuso. Soltanto Ringhio, soltanto in parte, è stato in grado di non far rimpiangere colui che forse è anche stato un po' suo maestro. Non è questione di simpatia o antipatia, a volte parlano i numeri. L'ultimo scudetto del Milan, l'ultima partecipazione in Champions dei rossoneri, portano entrambe la stessa firma. Quella del tecnico che domani ospiterà, ancora una volta da primo della classe, il suo vecchio Diavolo.