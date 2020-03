Il punto della Ligue 1 - Il Marsiglia pareggia, rinviato il match del PSG capolista

vedi letture

Non cambia la storia della Ligue 1 dopo il 28° turno. Sempre in testa il PSG nonostante il rinvio della partita con lo Strasburgo per l'emergenza Coronavirus. Neymar e compagni hanno12 punti di vantaggio sul Marsiglia, che non va oltre il 2-2 nell'anticipo con l'Amiens. Avanti di due gol i marsigliesi si sono visti raggiungere nei minuti di recupero. Continua la marcia del Rennes, che stravince 5-0 contro il Montpellier e mantiene il terzo posto avvicinandosi all'OM. Tiene il passo anche il Lille, che si mantiene quarto grazie alla preziosa vittoria contro il Lione. Di Remy il gol della vittoria nel finale di primo tempo. Bella vittoria in rimonta del Nizza contro il Monaco. Monegaschi in vantaggio e poi raggiunti e superati dalla doppietta di Dolberg. Da segnalare l'espulsione di Jovetic nel finale di partita. Vittoria per 2-1 anche per il Dijon che supera il fanalino di coda Tolosa. Medesimo risultato per il Metz che ha la meglio sul Nimes nel finale. Bella vittoria dell'Angers contro il Nantes per 2-0. Vittoria di misura invece per il Reims contro il Brest. Pareggio infine tra S.Etienne e Bordeaux. Succede tutto in 3 minuti con il vantaggio ospite con Maja e il pareggio 3 minuti dopo di Bouanga.

La classifica

PSG 68 punti, Marsiglia 56, Rennes 50, Lille 49, Reims e Nizza 41, Lione, Montpellier e Monaco 40, Angers 39, Strasburgo 38, Nantes e Bordeaux 37, Brest e Metz 34, Dijon e S. Etienne 30, Nimes 27, Amiens 23 e Tolosa 13.