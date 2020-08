Il punto della Ligue 1 - Il Nimes è la prima capolista in attesa del PSG, Lione e OM

vedi letture

La Ligue 1 è finalmente partita dopo l'interruzione del campionato scorso a marzo. Non senza intoppi, visti i diversi rinvii causa coronavirus. La prima capolista dell'anno è il Nimes che trionfa per 4-0 contro il Brest. Vince anche il Lorient, 3-1 in casa contro lo Strasburgo e il Nizza con un 2-1 casalingo contro il Lens. Colpo esterno dell'Angers in casa dei Dijon per 1-0. Pareggio a reti bianche tra Bordeaux e Nantes, con gli ospiti di Gourcuff che non approfittano di oltre 60' in superiorità numerica per il rosso a Zerkane. Pareggio per 2-2 tra Monaco e Reims e 1-1 tra Lille e Rennes. Non ha giocato il PSG per la concomitanza con la finale di Champions League, persa contro il Bayern Monaco per mano dell'ex Coman. Rinviate a settembre Montpellier-Lione, PSG-Metz e OM-Sant'Etienne.

Risultati Giornata n.1

Nimes-Brest 4-0

Lorient-Strasburgo 3-1

Nizza-Lens 2-1

Dijon-Angers 0-1

Bordeaux-Nantes 0-0

Monaco-Reims 2-2

Lille-Rennes 1-1

PSG-Metz (rinviata)

Montpellier-Lione (rinviata)

OM-Saint'Etienne (rinviata)

La classifica dopo la Giornata n.1

Nimes, Lorient, Nizza, Angers 3 punti, Monaco, Reims, Lille, Rennes 1, Dijon, Lens, PSG*, Metz*, OM*, Saint'Etienne*, Montpellier*, Lione*, Strasburgo, Brest 0.

(* una partita in meno)

La Giornata n.2

Lione-Dijon

Rennes-Montpellier

Lens-PSG

Reims-Lille

Angers-Bordeaux

Metz-Monaco

Nantes-Nimes

Saint'Etienne-Lorient

Strasburgo-Nizza

Brest-Marsiglia