Il punto della Ligue 1 - Il PSG vince e allunga. Marsiglia sconfitto in casa

Vince soffrendo e allunga in classifica. Il PSG di Tuchel non ha rivali nella Ligue 1 2019/2020. I parigini superano per 4-3 un Bordeaux mai domo e trovano altri tre punti nella corsa al titolo. Si allunga il distacco dal Marsiglia secondo, che perde in casa per 3-1 contro il Nantes. Vince il Rennes, grazie a una doppietta di Niang, contro il Nimes. Un successo che vale il terzo posto. A una sola lunghezza continua a correre il Lille, che strapazza 3-0 il Tolosa e si conferma quarta forza del campionato. In ripresa il Lione, avversario della Juve in Champions, che supera 2-0 in trasferta il Metz. Bella vittoria anche dell'Angers sul Montpellier. Tanti pareggi in questo ventiseiesimo turno del campionato francese: termina 2-2 il match tra Nizza e Brest, 1-1 tra Dijon e Monaco così come tra S. Etienne e Reims. Termina senza reti la partita tra Strasburgo e Amiens.

La classifica

PSG 65 punti, Marsiglia 52, Rennes 44, Lille 43, Monaco 39, Strasburgo 38, Lione, Reims, Montpellier, Nizza e Nantes 37, Bordeaux 35, Brest 34, Angers 33, S. Etienne 29, Metz 28, Nimes e Dijon 27, Amiens 23 e Tolosa 13.