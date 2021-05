Il punto della Ligue 1 - Lille sempre in testa, PSG a un punto. Il Lione accorcia sul Monaco

Continua il testa a testa tra Lille e PSG per la Ligue 1. I parigini vvincono 2-1 contro un ottimo Lens nell'anticipo del sabato pomeriggio. Il Lille fa altrettanto contro il Nizza e mantiene la vetta con un punto di vantaggio. Al terzo posto resiste il Monaco che perde lo scontro diretto contro il Lione che ora è distante solo un punto dai monegaschi. Pareggio 1-1 tra Strasburgo e Olympique Marsiglia, unico pari di giornata insieme al 2-2 tra Nimes e Reims. Goleada esterna del Nantes (1-5 in casa del Dijon) e del Metz (1-4 in casa del Brest). Il Bordeaux supera 1-0 il Rennes, mentre il Lorient vince ancora in coda battendo 2-0 l'Angers. Chiude la giornata il S.Etienne, che supera in trasferta per 2-1 il Montpellier.

La classifica dopo il 35° turno

Lille 76 punti, PSG 75, Monaco 71, Lione 70, Lens 55, Rennes 54, O. Marsiglia 53, Montpellier 47, Metz e Nizza 46, S. Etienne e Reims 42, S. Angers 41, Brest 40, Bordeaux 39, Lorient e Strasburgo 38, Nantes 33, Nimes 32, Dijon 18.

Le partite del 36° turno

Angers-Dijon

Lens-Lille

Metz-Nîmes

Nantes-Bordeaux

Nizza-Brest

O. Lione-Lorient

Strasbourgo-Montpellier

S. Étienne-O. Marsiglia

Reims-Monaco

Rennes-PSG