Il punto della Ligue 1 - PSG, vetta solitaria. Il Lille rallenta con un pari

Il PSG è in testa alla Ligue 1. I parigini vincono e convincono con la vittoria per 3-0 in casa del Nantes grazie ai gol di Herrera, Mbappé e Sarabia. Il Lille secondo pareggia 1-1 contro il Lione. Il Rennes terzo supera in rimonta il Brest per 2-1. Anche il Nizza mette la quinta e supera 3-0 in trasferta con l'Angers. Montpellier vittorioso per 1-0 in casa del Saint-Étienne. Impresa del Metz che in 10 uomini dal primo tempo supera 1-0 il Nimes. Reims vittorioso per 2-1 sullo Strasburgo. Monaco a valanga in casa contro il Bordeaux. 4-0 senza sconti con una doppietta di Volland, un gol di Ben Yedder e Martins. Pareggio a reti bianche tra Dijon e Lorient, con gli ospiti che hanno sprecato anche un rigore. Rinviata a data da destinarsi per l'emergenza Covid Olimpique Marsiglia-Lens.

La classifica dopo la Giornata 9

PSG 21, Lille 19, Rennes 18, Nizza 17, Marsiglia* 15, Monaco, Montpellier, Lione e Metz 14, Lens e Angers 13, Bordeaux 12, St. Etienne 10, Brest 9, Nantes*, Lorient, Nimes, Reims 8, Strasburgo 6, Dijon 3.

* una partita in meno

due partite in meno