Il punto della Ligue 1 - Solo un pari per il PSG, il Marsiglia accorcia a -10

Incredibile e rocabombolesco pareggio per il PSG in casa dell'Amiens. I parigini vanno sotto 3-0, ribaltano incredibilmente la partita fino al 4-3 e poi vengono raggiunti sul pari al 92'. Un pareggio che consente al Marsiglia di recuperare due punti in classifica a Cavani e compagni dopo la vittoria per 2-1 in casa del Lille. Ora la distanza in classifica è di 10 lunghezze. Importante vittoria del Monaco, che nell'anticipo batte 1-0 il Montpellier. Pareggio scoppiettante tra Bordeaux e Dijon. 2-2 ed emozioni a non finire. Emozioni che sono invece mancate nella partita tra Nantes e Metz. Uno 0-0 davvero povero di colpi di scena e azioni degne di nota. Il Nimes vince 1-0 contro l'Angers, stesso punteggio con cui il Reims stende il Rennes. Bella vittoria del Brest per 3-2 nel match casalingo contro il S. Etienne. Successo esterno del Nizza a Tolosa, con i padroni di casa che chiudono la partita in 9 uomini. Pareggio 1-1 invece tra Lione e Strasburgo. Un turno che consolida PSG e Marsiglia come prime due forze del campionato. Molto equilibro invece nelle altre due posizioni che valgono l'Europa. Dalla 4° alla 13° posizione ci sono solo 7 punti.

La classifica

PSG 62 punti, Marsiglia 52, Rennes 41, Lille 40, Monaco 38, Montpellier e Strasburgo 37, Reims e Nizza 36, Bordeaux 35, Lione e Nantes 34, Brest 33, Angers 30, Metz e S. Etienne 28, Nimes 27, Dijon 26, Amiens 21 e Tolosa 13.