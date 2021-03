Il punto sul futuro di Alaba - Pre-accordo col Barça? L'agente smentisce. Sarà asta mondiale

L'addio al Bayern Monaco è certo, ma non è ancora stato svelato il nome della squadra in cui David Alaba proseguirà la propria carriera. La pista più calda? Sicuramente quella spagnola, tra Madrid e Barcellona.

Dopo mesi e mesi di corteggiamento da parte del Real, infatti, nelle ultime ore in Spagna è circolata la notizia di un incontro tra l'agente del difensore austriaco Pini Zahavi e il nuovo presidente blaugrana Joan Laporta proprio per mettere nero su bianco un pre-accordo in vista della prossima stagione, quando l'esperto calciatore lascerà i bavaresi a parametro zero.

Un'indiscrezione che ha acceso le fantasie dei tifosi catalani, anche se lo stesso procuratore ha smentito tutto poco più tardi. Il sogno di Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain, Inter e Juventus, insomma, resta ancora vivo e realizzabile. Sempre che quella di Zahavi non sia però semplice pre-tattica.