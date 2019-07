Il punto sul mercato del Brescia: priorità difesa e sogni in attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttomercatoweb.com vi accompagna alla scoperta del calciomercato delle formazioni di Serie A. Trattative in entrate, trattative in uscita, obiettivi e possibili uscite. Un approfondimento per club, con tanti affari già a segno nonostante il mercato sia ufficialmente partito solo a inizio mese.

Entrate Due pedine importanti sono già a segno per il Brescia di Massimo Cellino: il portiere Jesse Joronen per 5 milioni dai danesi del Copenhagen e la punta Florien Ayé dal Clermont (da dove può arrivare anche Mathias Pereira Lage) per la metà. Adesso obiettivi in tutti i reparti: soprattutto in attacco dove le Rondinelle smentiscono l'ipotesi Mario Balotelli, svincolato, il prestito di Moise Kean dalla Juventus ma più concretamente Mariusz Stepinski del Chievo Verona. In regia non arrivano conferme sulla pista José Mauri, ora svincolatosi dal Milan. Cellino però vuole completare subito la difesa: no a Edoardo Goldaniga, Giangiacomo Magnani del Sassuolo è un nome caldo, così come Luka Bogdan del Livorno. Per la sinistra c'è Giuseppe Pezzella dell'Udinese.

Uscite Tutti su Sandro Tonali ma la richiesta da 35 milioni di euro al momento frena Fiorentina, Paris Saint-Germain e non solo. Sirene da Verona, sponda Hellas, per la punta Alfredo Donnarumma. Chievo Verona e Spezia su Jacopo Dall'Oglio.