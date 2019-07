© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttomercatoweb.com vi accompagna alla scoperta del calciomercato delle formazioni di Serie A. Trattative in entrate, trattative in uscita, obiettivi e possibili uscite. Un approfondimento per club, con tanti affari già a segno nonostante il mercato sia ufficialmente partito solo a inizio mese.

Entrate I sardi sono ora a caccia di un centrocampista centrale dopo l'addio di Nicolò Barella. Il nome è Marko Rog del Napoli, per il quale c'è una fitta concorrenza in Serie A. L'alternativa è un vecchio obiettivo, Naithan Nandez del Boca Juniors. Tra le ipotesi affascinanti c'è sempre il pressing per Eder del Jiangsu Suning. Tra i pali in arrivo Guglielmo Vicario del Venezia.

Uscite Nicolò Barella è un nuovo giocatore dell'Inter ma potrebbe non essere l'unico big a lasciare i sardi. L'Atalanta è su Leonardo Pavoletti ma anche su Joao Pedro, per Diego Farias è asta: ci sono Sassuolo, Sampdoria e Fiorentina tra le altre. Tommaso Giulini vuole tener duro e non far partire altri giocatori alla stregua di Alessio Cragno, rinnovato e blindato recentemente dai sardi.