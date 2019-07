Tuttomercatoweb.com vi accompagna alla scoperta del calciomercato delle formazioni di Serie A. Trattative in entrate, trattative in uscita, obiettivi e possibili uscite. Un approfondimento per club, con tanti affari già a segno nonostante il mercato sia ufficialmente partito solo a inizio mese.

Entrate Rivoluzione sugli esterni: adesso Rogerio non è più in prestito ma è stato riscattato dalla Juventus. Occhio, però: ha mercato e non è scontata la conferma. In caso di addio, tutto su Mohamed Fares della SPAL. Il colpo è certamente Jeremy Toljan dal Borussia Dortmund, dietro definito anche Andrew Gravillon dall'Inter che è stato preso insieme al baby Marco Sala. Chiuso lo scambio col Genoa: arriva il portiere Alessandro Russo, via Francesco Cassata. Davanti colpo importante con Francesco Caputo dall'Empoli da dove oggi è stato ufficializzato (via Juventus) anche Hamed Junior Traoré. In attacco potrebbe non essere finita qui: mirino sempre su Simone Zaza del Torino.

Uscite Tanti i nomi richiesti: si raffredda Khouma El Babacar alla SPAL ma c'è l'Espanyol. La Fiorentina conta di chiudere a breve per il terzino Pol Lirola, è sfida Sampdoria-Fiorentina invece per Giangiacomo Magnani. Squinzi vuole trattenere ancora Domenico Berardi in neroverde. Partirà Kevin-Prince Boateng che piace sia in Italia (Brescia) che in Turchia e in Spagna. Via Gianluca Scamacca: lo aspetta l'Ascoli. Ufficiale l'addio per Merih Demiral alla Juventus.