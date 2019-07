© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttomercatoweb.com vi accompagna alla scoperta del calciomercato delle formazioni di Serie A. Trattative in entrate, trattative in uscita, obiettivi e possibili uscite. Un approfondimento per club, con tanti affari già a segno nonostante il mercato sia ufficialmente partito solo a inizio mese.

Entrate Urbano Cairo ha promesso a Walter Mazzarri almeno uno-due colpi importanti per il suo Torino. Per adesso ha confermato Koffi Djidji dal Nantes e Ola Aina dal Chelsea: nel mirino un esterno sinistro come Diego Laxalt del Milan e Mohamed Fares della SPAL oltre a Mario Rui del Napoli. Poi la punta: il primo nome è ora Simone Verdi, trattativa per limare la distanza col Napoli. Oltre a Laxalt, il Milan avrebbe proposto anche Samu Castillejo e Fabio Borini.

Uscite Tanti club su Kevin Bonifazi, su tutti la SPAL che vorrebbe averlo ancora in prestito. Il Sassuolo è su Simone Zaza: potrebbe partire e dai neroverdi potrebbe arrivare Alfred Duncan come parziale contropartita. No a sirene inglesi per Andrea Belotti: Cairo blinda lui e tutti i big, compresi Nicolas Nkoulou e Armando Izzo, seguiti dalla Roma.