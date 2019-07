Il punto sul mercato dell'Hellas: restyling da A. Veloso poi le punte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttomercatoweb.com vi accompagna alla scoperta del calciomercato delle formazioni di Serie A. Trattative in entrate, trattative in uscita, obiettivi e possibili uscite. Un approfondimento per club, con tanti affari già a segno nonostante il mercato sia ufficialmente partito solo a inizio mese.

Entrate Esperienza da Serie A: Tony D'Amico, ds degli scaligeri, sta cercando giocatori che abbiano già calcato la massima serie. Occasioni, possibilità: due importanti sono andate a segno, vedi Salvatore Bocchetti e Miguel Veloso. Il reparto difensivo è praticamente già completato, adesso priorità a mediana (manca un regista, Valerio Verre della Sampdoria è il nome più caldo) e all'attacco. Alfredo Donnarumma del Brescia una possibilità. Intanto Boris Radunovic dell'Atalanta arriverà per completare anche i portieri di Ivan Juric. C'è anche trequartista nel mirino dell’Hellas Verona. Contatti avviati per Il classe 2001 Bogdan Jocic della Stella Rossa.

Uscite Cinque operazioni definite oggi in uscita tra cui Ekuban al Partizani Tirana, sono ancora tanti i giocatori pronti a salutare Verona. Nicolas, a un passo dall'Udinese, poi tra gli altri Bearzotti, Calvano, Cissè e Cappelluzzo.