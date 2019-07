© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttomercatoweb.com vi accompagna alla scoperta del calciomercato delle formazioni di Serie A. Trattative in entrate, trattative in uscita, obiettivi e possibili uscite. Un approfondimento per club, con tanti affari già a segno nonostante il mercato sia ufficialmente partito solo a inizio mese.

Entrate Il ds Igli Tare si è mosso per tempo, sistemando tutte le caselle prioritarie. Gli esterni con Jony dal Malaga e Manuel Lazzari dalla SPAL, la difesa con Denis Vavro dal Copenhagen. Adesso il dirigente cerca però un altro uomo in difesa, Davide Biraschi del Genoa e Martin Hinteregger dell'Augsburg sono i nomi più caldi. In mediana Yusuf Yazici del Trabzonspor è il nome per l'eventuale eredità di Sergej Milinkovic-Savic.

Uscite Su tutti il futuro del centrocampista serbo: il Manchester United e il Paris Saint-Germain le ipotesi più accreditate. Rinnovo in vista per Joaquin Correa, può invece partire Luis Alberto: c'è il Siviglia. Non convocato per il ritiro Stefan Radu, ci sono il Parma e la Dinamo Bucarest. I biancocelesti rischiano di perdere il giovane Luan Capanni: c'è il Milan in pressing sul brasiliano.