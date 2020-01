Il punto sul Milan - Todibo dopo Ibra. Non solo Piatek e Rodriguez via

IZ is back. Nella giornata di oggi il Milan ha salutato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, 7 anni e mezzo dopo l'ultima volta. Un colpo che da solo sistema l'attacco rossonero a disposizione di mister Pioli, ma le operazioni nella testa di Maldini e Boban non sono certamente finite qui.

Il prossimo colpo rossonero riguarderà un centrale di difesa da aggiungere ai presenti, anche considerando il possibile addio di Caldara delle prossime settimane. Ed il nome forte, o quantomeno caldo, resta quello di Jean-Clair Todibo. Francese classe '99 di proprietà del Barcellona, i dirigenti rossoneri stanno lavorando da tempo all'operazione. Col Barcellona che però vorrebbe mantenere una sorta di controllo sul suo cartellino, vero nodo della questione. Il Milan infatti sarebbe disposto ad acquistare il francese, magari con un prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni. Ma il Barça vorrebbe togliere questo obbligo o almeno inserire un diritto di recompra. Eventualità che al Milan non piace e proprio su questo saranno incentrati i prossimi faccia a faccia fra le due società.

Non solo acquisti - Parallelamente però, gli uomini mercato del Diavolo dovranno pensare anche a sfoltire la rosa di quei giocatori non funzionali alle idee tattiche di Pioli. In uscita c'è Ricardo Rodriguez, così come Samu Castillejo, Fabio Borini e Ante Rebic (che può solo tornare all'Eintracht), mentre su Lucas Paquetà molto dipenderà dall'entità delle eventuali offerte. Franck Kessie, invece, continua ad avere mercato in Premier. Discorso a parte lo merita Kris Piatek: il polacco è reduce da mesi complicati e l'arrivo di Ibra gli ha tolto la titolarità. Difficile rientrare oggi dalla spesa di 35 milioni sostenuta un anno fa, la strada più percorribile sembra essere quella del prestito. In A è un'idea per Roma e soprattutto Fiorentina. Ma ad oggi il mercato tedesco sembra essere quello in grado di offrire le soluzioni più interessanti per tutte le parti in causa.