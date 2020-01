Il punto sul Napoli - Lobotka vicino. Si cambia a sinistra?

Almeno un paio di innesti. E' quanto ci si attende dal Napoli in questa finestra di calciomercato per correggere la squadra e mettere a disposizione del nuovo allenatore Gennaro Gattuso giocatori più congeniali alle sua caratteristiche.

Ci siamo per Lobotka - Dopo la fumata nera per Lucas Torreira (il nuovo allenatore dell'Arsenal Arteta ha bloccato il suo trasferimento), il Napoli ha virato in maniera decisa su Stanislav Lobotka del Celta Vigo ed è molto vicino alla fumata bianca. Ballano ancora tre milioni di euro nell'accordo con la società galiziana, ma c'è molta fiducia sulla chiusura della trattativa vista anche la volontà del regista slovacco di misurarsi con una nuova realtà.

Si cambia a sinistra? - In questa finestra di calciomercato il ds Cristiano Giuntoli proverà a vendere anche il terzino sinistro Faouzi Ghoulam: operazione non semplice visto l'alto ingaggio del laterale algerino ma che - qualora dovesse concretizzarsi - porterà il Napoli a puntare fin da subito su un nuovo laterale basso al posto dell'ex Saint-Etienne (Leonardo Koutris la prima scelta).

Gli altri - Il Napoli proverà poi a definire anche qualche uscita minore come quella di Amato Ciciretti, seguito dall'Empoli. Infine, da non escludere del tutto lo scambio Llorente-Politano di cui le due dirigenze hanno parlato nelle scorse settimane.