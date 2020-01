Il punto sull'Atalanta - Tre colpi per completare la rosa. Barrow ai saluti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 2019 è stato archiviato nel migliore dei modi, ma l'Atalanta è già proiettata sul mercato di riparazione. L'operazione di rilievo rimane la cessione di Dejan Kulusevski, esploso nella prima parte di campionato in maglia Parma: un trasferimento record vista la plusvalenza e che toglie, salvo rimpianti futuri, poco all'attuale rosa di Gasperini. Ad ogni modo la compagine nerazzurra si è già mossa per quanto riguarda le uscite: Barrow è vicino al Bologna, dunque bisognerà intervenire su tutti i reparti per poter completare la rosa in vista della seconda parte di stagione.

Barrow e Arana ai saluti - Il segnale lanciato dalla dirigenza orobica è chiaro, prima si penserà a piazzare gli esuberi e alle operazioni in uscita. Escluso il trasferimento di Kulusevski, altri tre elementi lasceranno con molta probabilità Bergamo: Barrow sta trovando l'accordo con il Bologna, nonostante l'interessamento di Verona e Torino. Arana e Kjaer, i due elementi arrivati in prestito dal Siviglia, potrebbero scegliere altre destinazioni: entrambi erano convinti di poter trovare più spazio, soprattutto in Champions League, ma come ben sappiamo non è semplice inserirsi negli schemi di Gasperini sin da subito.

Tre ruoli da coprire - Per poter completare la rosa bisognerà partire da un centrale di difesa: Bonifazi è un nome concreto, anche se l'idea Caldara non è da escludere a priori. Gli uomini di mercato nerazzurri dovranno anche trovare un altro esterno, Ricardo Rodriguez potrebbe essere utile per la corsia mancina e, in caso di necessità, per la difesa a tre (ruolo già ricoperto con la maglia del Milan). Al momento l'unico ostacolo rimane l'ingaggio elevato per gli standard della società.

La cessione di Barrow, invece, scopre una casella in attacco: con Zapata in condizioni non ottimali è sempre bene avere una seconda riserva dopo Muriel. Rimane viva l'ipotesi Dani Olmo, ma la concorrenza sullo spagnolo è davvero elevata. Gasperini, come già sottolineato in una recente intervista, non si aspetterà nulla da questa sessione, ma serve qualche elemento per poter completare la rosa.

Zambataro al Ravenna - Nel frattempo la società si sta muovendo per perfezionare le operazioni minori: Zambataro è stato ceduto al Ravenna nonostante la concorrenza di moltissimi club di C, tra cui Pistoiese, Como, Cesena e Carrararese. Occhi puntati su Saric, talento classe 1997 del Carpi. Un colpo in prospettiva futura, ma sul centrocampista bosniaco c'è la concorrenza del Napoli.