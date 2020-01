Il punto sull'Inter - All-in Vidal. Poi via all'affondo per l'esterno mancino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Il mercato di gennaio solitamente non offre grandi opportunità". Una frase ripetuta all'infinito dall'ad sport dell'Inter Giuseppe Marotta, quando interpellato in merito. Parole che per certi versi suonano come pretattica, se è vero come è vero che in queste settimane Antonio Conte avrà in dono almeno due rinforzi.

Vidal, l'esterno a sinistra e magari una punta - Il primo nome sulla lista resta quello di Arturo Vidal. Il cileno è in orbita nerazzurra da almeno 2-3 sessioni di mercato e quella appena iniziata sarà verosimilmente quella buona per vederlo finalmente all'Inter. Col Barcellona i discorsi sono avviati e lo stesso giocatore non ha mai nascosto la propria volontà di raggiungere Antonio Conte. Ma ancora i conti non tornano: i blaugrana non vorrebbero privarsene, anche se alla fine vincerà salvo sorprese la linea di Inter e calciatore. Ad oggi l'offerta nerazzurra è di 12 milioni di euro, non ancora quanto preteso dal Barça. Ma il gap si sta assottigliando sempre di più.

A quel punto e solo a quel punto, Marotta e Ausilio potranno affondare il colpo anche per l'esterno mancino: Emerson Palmieri e Marcos Alonso del Chelsea sono i preferiti, ma le valutazioni extralarge fatte dai Blues frenano ogni tipo di ambizione. E così l'Inter guarda altrove: Layvin Kurzawa del PSG è un'idea, Marcos Acuna dello Sporting forse anche qualcosina in più.

A fine mercato, quindi, potrebbe essere il turno dell'attaccante, anche e soprattutto se il recupero di Sanchez dovesse subire ritardi: Olivier Giroud piace da tempo, proprio come quel Fernando Llorente trattato in estate che ora potrebbe rientrare in uno scambio con Matteo Politano.

La questione Gabigol - Un mercato in entrata che sarà finanziato, almeno in buona parte, dalla vendita di Gabigol. Il Flamengo resta in primissima fila nella corsa all'attaccante brasiliano che nei mesi scorsi ha propiziato i successi dei rubronegro. Ma le due società non hanno ancora trovato la quadra, lo stesso giocatore non ha ancora sciolto le riserve e così i club di Premier League interessati continuano a sperare.