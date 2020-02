vedi letture

Il punto sulla Bundes - Bayern saldo in vetta, Lipsia ad un passo

Equilibri che restano stabili in Bundesliga, con la classifica che si muove pur non regalando grandi stravolgimenti durante l'ultimo week end di campionato. Resta saldo al comando il Bayern Monaco, anche se sono ben quattro le inseguitrici che continuano la personale galoppata senza perdere terreno rispetto ai bavaresi, abili a sfruttare ogni occasione una volta tornati in testa alla fila.

Come detto, il Bayern ha chiuso l'ultima giornata di campionato con un bottino positivo: importante 4-1 sul campo del Colonia con Gnabry protagonista ed autore di una doppietta, ed il solito Lewandowski pronto a mettere la firma sul tabellino dei marcatori. La squadra di Flick non perde in campionato dal lontano 7 dicembre (2-1 in casa del Borussia M'Gladbach), inanellando cosi un filotto di vittorie consecutive che hanno portato i bavaresi a tenersi ben stretto il primo posto in classifica. Resta subito dietro, però, il Lipsia di Nagelsmann, tornato alla vittorie dopo tre partite senza successo: Klostermann, Schick e Mukiele hanno firmato la vittoria contro il modesto Werder Brema, penultimo in classifica e sempre più impelagato in una scomoda situazione di classifica.

Dopo la sconfitta di Leverkusen, torna a vincere anche il Borussia Dortmund, che resta cosi in scia del Bayer (soli quattro punti di ritardo rispetto ai 46 dei bavaresi), ritrovando ancora Haaland tornato al gol dopo un turno di stop: sonoro 4-0 in casa contro l'Eintracht Francoforte, tornato in un'anonima zona di classifica dopo le recenti vittorie che avevano lasciato sperare addirittura in un possibile piazzamento europeo. A pari punti con i gialloneri anche il Borussia M'Gladbach, vittorioso a Dusseldorf contro il Fortuna per 4-1 (Stindl autore di una doppietta).

Resta in zona Europa lo Schalke, in virtù dello scialbo 0-0 contro un Mainz che invece vive a ridosso della zona retrocessione. Rimane, in questo senso, critica la situazione del Paderborn, sconfitto in casa dell'Hertha Berlino 2-1. Ancora nelle parti alte della classifica da annotare la vittoria importante del Bayer Leverkusen, vincente lontano dalle mura amiche contro l'Union Berlino, grazie al gol in pieno recupero di Bellarabi, che proprio nel finale ha regalato i tre punti ai suoi.

RISULTATI:

Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte 4-0

Augsburg-Friburgo 1-1

Hoffenheim-Wolfsburg 2-3

Paderborn-Herta Berlino 1-2

Lipsia-Werder Brema 3-0

Union Berlino-Bayer Leverkusen 2-3

Fortuna Dusseldorf-Borussia M'Gladbach 1-4

Colonia-Bayern Monaco 1-4

Mainz-Schalke 0-0