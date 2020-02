Il punto sulla Bundes - Il Bayern resta in vetta, spreca il Dortmund

Sempre più avvincente, la Bundesliga continua a regalare colpi di scena che rendono imprevedibile quello che potrebbe essere l'andamento del campionato tedesco. Il Bayern Monaco, al momento, resta in testa alla classifica, ma da dietro spingono ed è difficile prevedere se i bavaresi riusciranno a mantenere la vetta e respingere gli attacchi da dietro.

In programma per domenica sera, lo scontro diretto tra Bayern e Lipsia non ha visto un vincitore. A secco anche i bomber Lewandowski e Werner, per uno scialbo 0-0 che ha lasciato invariati gli equilibri in vetta: i bavaresi restano primi con un solo punto di vantaggio sulla squadra di Nagelsmann che resta attaccata. Non approfitta della ghiotta occasione in Borussia Dortmund, vittima di un rocambolesco 4-3 a Leverkusen: i gialloneri, in vantaggio per 3-2 fino all'80' minuto, si sono fatti raggiungere e rimontar in due minuti, di fatto consegnato ai rossoneri una vittoria importante (ora a -2 proprio dal Dortmund), ed al contempo incappando in una sconfitta tremendamente amara per l'occasione sprecata.

In zona Europa resta lo Schalke, dopo il pareggio per 1-1 contro il modesto Paderborn. Hoffenheim che non approfitta e si lascia sconfiggere di misura a Friburgo con la rete decisiva di Waldschmidt. Rinviato, invece, il match tra Borussia M'Gladbach e Colonia, con i bianconeri che vincendo aggancerebbero il Lipsia al secondo posto.

Nella zona rossa della classifica, invece, proprio il Paderborn resta ultimo in classifica, con un solo punto di ritardo dal Werder Brema (sconfitto in casa dall'Union Berlino) ed il Fortuna Dusseldorf (1-1 in casa del Wolfsburg). Passo avanti importante per il Mainz, vincitore per 3-1 a Berlino contro l'Hertha (super Quaison autore di una tripletta).

RISULTATI:

Eintracht-Augsburg 5-0

Werder Brema-Union Berlino 0-2

Friburgo-Hoffenheim 1-'

Hertha Berlino-Mainz 1-2

Schalke-Paderborn 1-1

Wolfsburg-Dusseldorf 1-1

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund 4-3

Bayern-Lipsia 0-0

Borussia M'Gladbach-Colonia (rinviata)