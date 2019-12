Il punto sulla Bundes - Lipsia al comando, frena il M'Gladbach

Il Lipsia prende il timone della Bundesliga. Vittoria schiacciante della squadra allenata da Nagelsmann con i gol firmati da Laimer, Schick e Poulsen per il 3-1 definitivo che ha lanciato i biancorossi al primo posto in classifica. Vetta solitaria, vista la frenata del Borussia M'Gladbach: scialbo pareggio a Berlino contro l'Hertha, con i padroni di casa che non hanno realizzato nemmeno un tiro nello specchio della porta. I bianconeri ci hanno provato, ma la solidità difensiva dei ragazzi di Klinsmann ha permesso di portare almeno un punto a casa.

Resta in scia, anche se ancora distante dal primo posto, il Bayern: successo casalingo contro il Wolfsburg, realizzatosi soltanto nel finale con le reti di Zirkzee e Gnabry che hanno firmato il 2-0 bavarese. Bayern che consolida il terzo posto, a 4 punti dalla capolista Lipsia. Resta leggermente dietro il Borussia Dortmund, battuto 2-1 fuori cosa contro un Hoffenheim che ha ribaltato il risultato negli ultimi dieci minuti di partita, rispondendo alla rete di Gotze in avvio di match con i gol di Adamyan (79') e Kramaric (87').

A pari punti con il Dortmund c'è lo Schalke, fermato sul 2-2 dal Friburgo (quest'ultimo sempre più vicino alla zona Europa), mentre ancora dietro il Bayer Leverkusen vincitore in casa del Mainz con la rete decisiva di Alario al 93' minuto e con un uomo in meno a causa dell'espulsione di Wendell a 20 minuti dal triplice fischio.

Importanti, poi, le vittorie nelle retrovie: successi per Paderborn (sorprendente 2-1 contro l'Eintracht), Fortuna Dusseldorf nello scontro diretto contro l'Union Berlino, ed il Colonia, quest'ultimo alla terza vittoria consecutiva conquistata contro il Werder Brema.

RISULTATI:

Hoffenheim-Borussia Dortmund 2-1

Bayern-Wolfsburg 2-0

Colonia-Werder Brema 1-0

Mainz-Leverkusen 0-1

Lipsia-Augsburg 3-1

Schalke-Fiburgo 2-2

Hertha-Borussia M'Gladbach 0-0

Fortuna Dusseldorf-Union Berlino 2-1

Paderborn-Eintracht 2-1