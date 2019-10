Il punto sulla Bundes - M'Gladbach capolista, 8 squadre in quattro punti

Otto squadre in soli quattro punti ed un'unica capolista, il Borussia M'Gladbach. E'questo il responso della nona giornata di Bundesliga, che ha nuovamente regalato emozioni, gol e nuovi equilibri sopratutto nei piani alti. Le protagoniste per i primi posti in classifica sono tante, una situazione che sembra pronta a mutare giornata dopo giornata.

Capolista solitaria. Come detto, il Borussia M'Gladbach al momento è da sola in vetta alla classifica del campionato tedesco, con 19 punti. La vittoria contro l'Eintracht Francoforte è stata un vero e proprio toccasana per i ragazzi di Marco Rose, che sono avanti a tutti dopo il convincente 4-2 casalingo. Si è rifatto sotto il Bayern Monaco, al momento secondo in classifica con un solo punto di ritardo dalla capolista: 2-1 sul modesto Union Berlino, e seconda posizione consolidata in solitaria.

Otto squadre in quattro punti. Detto delle prime due, la classifica di Bundesliga appare estremamente corta. Friburgo e Wolfsburg sono subito dietro, con 17 punti: la squadra bianconera ha vinto lo scontro diretto contro il Lipsia per 2-1, scavalcando cosi gli avversari e portandosi a pari punti con i ragazzi di Glasner, che non sono andati oltre lo 0-0 contro l'Augsburg. In quinta posizione c'è il Borussia Dortmund, che è incappato nell'altro 0-0 di giornata in casa dello Schalke 04. A 15 punti ben tre squadre: Lipsia, Schalke e Bayer Leverkusen, quest'ultima uscita con un pareggio dal match col Werder Brema (2-2).

Balzo Mainz. Dietro resta il fanalino di coda Paderborn, che nonostante la vittoria col Fortuna Dusseldorf resta ultimo con soli 4 punti. Poco più avanti ben quattro squadra con 7 punti (Augsburg, Union Berlino, Fortuna Dusseldorf e Colonia), mentre fa un salto in avanti il Mainz, arrivato a 9 punti grazie alla vittoria contro il Colonia.