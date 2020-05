Il punto sulla Bundes - "Nuovo" calcio, vecchie abitudini: nella 26^a vincono Bayern e Dortmund

Un nuovo calcio. Le abitudini, però, restano le stesse. Tra riflettori puntati per la ripartenza e voglia di tornare a giocare, la Bundesliga si è presa tutta la scena: un po' per il protocollo da applicare e che potrebbe fare scuola, un po' per capire come sarà il futbol post coronavirus. Nuove disposizioni e zero spettatori sugli spalti, ma gol e spettacolo come di consueto: Haaland e Havertz riprendono da dove hanno lasciato, così come il Bayern Monaco. Poche sorprese - soprattutto in testa - e tante conferme in questa 26esima giornata: vincono i bavaresi, che rimangono a + 4 dal Dortmund, trionfano anche Demirbay e compagni nel Monday Night. Tutto come prima, o quasi. Ma una parvenza di normalità sembra essere tornata, almeno in Germania.

FRENA SOLO IL LIPSIA - Il Bayern riparte con una vittoria, anche se i bavaresi non hanno espresso un gran gioco: 2-0 in casa dell'Union Berlino grazie ai gol di Lewandowski (su calcio di rigore) e di Pavard. Prestazione da applausi nel Revierderby per il Borussia Dortmund, che annienta lo Schalke 04 con un poker senza storie: apre Haaland, poi una doppietta di Guerreiro e la rete di Hazard regalano tre punti fondamentali ai gialloneri. Il Lipsia si fa ipnotizzare dal Friburgo (1-1) e cede il passo al Borussia Mönchengladbach, che trionfa contro l'Eintracht e sale al terzo posto in classifica. Nel match di ieri sera il Bayer Leverkusen non fallisce contro il Werder Brema: 4-1 il risultato finale grazie al solito Kai Havertz.

SORRIDE IL WOLFSBURG - In zona europea colpaccio del Wolfsburg in casa dell'Augsburg, con tre punti utili per rimanere in orbita sesto posto: il Leverkusen è lontano, ma la qualificazione ai preliminari di Europa League è ancora da scrivere. Tonfo dell'Hoffenheim nel match interno contro l'Hertha Berlino: 3-0 il risultato finale e ospiti che possono tirare un momentaneo sospiro di sollievo. Attenzione però, la zona retrocessione non è poi così lontana.

LOTTA SALVEZZA - Nella parte bassa della classifica si smuove poco e niente. Il Werder prosegue nella crisi di risultati (solo 4 vittorie in campionato, di cui una in casa), mentre il Mainz si salva sul campo del Colonia dopo essere andato sotto di due gol: la rimonta nel secondo tempo dà morale in vista della sfida di domenica contro il Lipsia. Fortuna Dusseldorf e Paderborn non si fanno male: nello scontro diretto arriva un punto a testa, con i padroni di casa che vedono la luce in fondo al tunnel. Per salvarsi, però, servirà un mezzo miracolo.

I risultati della 26^a giornata

Sabato 16 maggio

Lipsia - Friburgo 1-1 (34' Gulde (F), 77' Poulsen (L))

Hoffenheim-Hertha Berlino 0-3 (58' aut. Akpoguma, 60' Ibisevic (H), 74' Cunha (H))

Fortuna Dusseldorf - Paderborn 0-0

Borussia Dortmund - Schalke 04 4-0 (29' Haaland (B), 45' Guerreiro (B), 48' Hazard (B), 63' Guerreiro (B))

Augsburg - Wolfsburg 1-2 (43' Steffen (W), 54' Jedvaj (A), Ginczek (W))

Eintracht Francoforte - Borussia Mönchengladbach 1-3 (1' Plea (M), 7' Thuram (M), 73' Bensebaini (M), 81' André Silva (E))

Domenica 17 maggio

Colonia - Mainz 2-2 (6' Uth (C), 53' Kainz (C), 61' Awoniyi (M), 72' Kunde Malong (M))

Union Berlino - Bayern Monaco 0-2 (40' Lewandowski (B), 80' Pavard (B))

Lunedì 18 maggio

Werder Brema - Bayer Leverkusen 1-4 (28' Havertz (L), 30' Selassie (W), 33' Havertz (L), 61' Weiser (L), 78' Demirbay (L))

Classifica aggiornata

1. Bayern Monaco 58

2. Borussia Dortmund 54

3. Borussia Monchengladbach 52

4. RB Lipsia 51

5. Bayer Leverkusen 50

6. Wolfsburg 39

7. Friburgo 37

8. Schalke 04 37

9. Hoffenheim 35

10. Colonia 33

11. Hertha Berlino 31

12. Union Berlino 30

13. Eintracht Francoforte* 28

14. Augsburg 27

15. Mainz 27

16. Fortuna Dusseldorf 23

17. Werder Brema* 18

18. Paderborn 17

*una partita in meno

Prossimo turno 27^a giornata

Venerdì 22 maggio

20.30 - Hertha Berlino - Union Berlino

Sabato 23 maggio

15.30 - Friburgo - Werder Brema

15.30 - Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

15.30 - Paderborn - Hoffenheim

15.30 - Wolfsburg - Borussia Dortmund

18.30 - Bayern Monaco - Eintracht Francoforte

Domenica 24 maggio

13.30 - Schalke 04 - Augsburg

15.30 - Mainz - Lipsia

18.00 - Colonia - Fortuna Dusseldorf