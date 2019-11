Il punto sulla Bundesliga - Cade la capolista, sgomma il Bayern di Flick

© foto di J.M.Colomo

Il Bayern Monaco è tornato, il Bayern Monaco è nuovamente in lotta per il titolo. Sembra un film già visto, ovvero quello della scorsa stagione con i bavaresi a rincorrere per poi prendersi la vetta. Niko Kovac nell'ultima stagione ha rischiato l'esonero di questo periodo che è arrivato puntuale un anno dopo, in panchina c'è Flick che in due partite ha raccolto sei punti oltre a spazzare via con quattro reti prima il Dortmund e poi il Dusseldorf. La vetta rimane distante un punto visto la caduta della capolista Borussia Monchengladbach, stop inatteso contro un Union Berlino mette in fila la terza vittoria consecutiva e la quarta nelle ultime cinque gare di campionato. Sempre ad un punto di distanza dal Borussia e a pari merito del Bayern Monaco troviamo il Lipsia che corre più degli altri anni e si candida come grande outsider della stagione. Sono quattro le reti per archiviare la pratica Colonia con la doppietta di Forsberg e la solita firma di Timo Werner.

La rimonta del Borussia Dortmund - Dopo le quattro reti incassate contro il Bayern Monaco, la formazione di Favre non è riuscita a rifarsi nell'anticipo contro il piccolo Paderbon. Gli spettri del passato nel primo tempo con gli ospiti in vantaggio di tre reti. Soltanto nella ripresa i padroni di casa si sono resi protagonisti di una grande rimonta con le reti di Sancho, Witsel e Reus e adesso la testa della classifica è distante cinque lunghezze.

Pari e patta tra Friburgo e Bayer Leverkusen, 1-1 il risultato finale. Succede tutto nel primo tempo, prima Holer dopo cinque minuti di gara e poi il gol del pareggio definitivo realizzato da Diaby per le aspirine. Grande colpo esterno dello Schalke che si porta al quinto posto della classifica, non era semplice a Brema ma pratica risolta dalle reti di Raman e Harit. Grande vittoria esterna del Wolfsburg che a Francoforte contro l'Eintracht vince per 0-2, in gol Weghorst e Joao Victor. Secondo successo consecutivo per l'Augusta che infligge la quarta sconfitta consecutiva ad un Hertha Berlino in caduta libera finito in zona retrocessione.

I risultati della dodicesima giornata:

Borussia Dortmund-Paderbon 3-3

Union Berlin-Borussia Monchengladbach 2-0

Bayer Leverkusen-Friburgo 1-1

Eintracht Francoforte-Wolfsburg 0-2

Dusseldorf-Bayern Monaco 0-4

Werder Brema-Schalke 0-2

Lipsia-Colonia 4-1

Augusta-Hertha Berlino 4-0

Hoffenheim-Magonza 1-5