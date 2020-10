Il punto sulla Bundesliga - Lipsia capolista solitaria, Dortmund e Bayern restano in scia

C'è una sola squadra al comando in Bundesliga: il Lipsia di Nagelsmann infila la seconda vittoria consecutiva con un due a zero sul campo dell'Augsburg. Angelino e una prodezza di Poulsen proiettano i Roten Bullen a quota dieci punti, uno in più di Bayern e Borussia Dortmund. Tutto facile per i bavaresi, che travolgono l'Arminia con un rotondo quattro a uno, mentre i gialloneri soffrono con l'Hoffenheim e ottengono tre punti pesantissimi grazie alla rete confezionata dai subentrati Haaland e Marco Reus. All'Eintracht non basta André Silva: l'ex rossonero illude le Aquile in pieno extra-time del primo tempo, ma a Colonia finisce uno a uno.

Lo Stoccarda resta in scia - Per gli uomini di Matarazzo un due a zero che sancisce il quinto posto in classifica: ad andare al tappeto è l'Hertha di Piatek - inserito solo nel finale - che sin qui ha racimolato appena tre punti. Weekend favorevole anche al Leverkusen, che espugna la Coface Arena di Magonza nel segno di Lucas Alario. Manca ancora l'appuntamento con la vittoria il Wolfsburg, che non va oltre l'uno a uno con il Borussia Monchengladbach, prossimo avversario in Champions League dell'Inter. Pari anche per il Werder Brema a Friburgo: apre Lienhart al quindicesimo, raggiunto dieci minuti più tardi dal penalty trasformato da Fullkrug. Il match che ha chiuso il quadro del quarto turno è stato quello tra Schalke e Union Berlino: segno X anche in questo caso, con il timbro di Pacienca a pareggiare il vantaggio di Friedrich.

I risultati della 4a giornata

Sabato 17 ottobre

Mainz-Bayer Leverkusen 0-1: 30' Alario (L)

Hoffenheim-Borussia Dortmund 0-1: 76' Reus (D)

Augsburg-Lipsia 0-2: 45' Angelino (L), 66' Poulsen (L)

Hertha Berlino-Stoccarda 0-2: 9' Kempf (S), 68' Castro (S)

Friburgo-Werder Brema 1-1: 15' Lienhart (F), 25' Fullkrug (W)

Arminia Bielefeld-Bayern Monaco 1-4: 8', 25' Muller (B), 25', 45+1' Lewandowski (B) 58' Doan (A)

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg 1-1: 78' Hofmann (M), 85' Weghorst (W)

Colonia-Eintracht Francoforte 1-1: 45+2' André Silva (F), 52' Duda (C)

Schalke 04-Union Berlino 1-1: 55' Friedrich (B), 69' Paciencia (S)

La classifica dopo quattro giornate

1. Lipsia 10

2. Bayern Monaco 9

3. Borussia Dortmund 9

4. Eintracht Francoforte 8

5. Stoccarda 7

6. Augsburg 7

7. Werder Brema 7

8. Hoffenheim 6

9. Bayer Leverkusen 6

10. Union Berlin 5

11. Borussia Monchengladbach 5

12. Friburgo 5

13. Wolfsburg 4

14. Arminia Bielefeld 4

15. Hertha Berlino 3

16. Colonia 1

17. Schalke 04 1

18. Mainz 0

Il prossimo turno (5a giornata)

Venerdì 23 ottobre

20.30 Stoccarda-Colonia

Sabato 24 ottobre

15.30 Lipsia-Hertha Berlino

15.30 Mainz-Borussia Monchengladbach

15.30 Bayern Monaco-Eintracht Francoforte

15.30 Union Berlino-Friburgo

18.30 Borussia Dortmund-Schalke 04

Domenica 25 ottobre

15.30 Wolfsburg-Arminia Bielefeld

18.00 Werder Brema-Hoffenheim

20.30 Bayer Leverkusen-Augsburg