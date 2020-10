Il punto sulla Bundesliga - Trio in vetta, non c'è il Bayern

Bundesliga tutta da decifrare, classifica estremamente corta e tre squadre posizionate in cima, nessuna a punteggio pieno. Tra le prima della classe, e questa è una notizia, non c'è il Bayern Monaco: i baveresi hanno vinto l'ultimo impegno contro l'Hertha Berlino (4-3) grazie al gol al 93' di Lewandowski, ma pagano la sconfitta di settimana scorsa contro l'Hoffenheim, di fatto posizionandosi appena dietro il trio di vetta.

Stesso discorso per il Borussia Dortmund, vincente sabato contro il Friburgo (4-0, doppietta Haaland) ma appollaiato a 6 punti come i bavaresi, a causa della sconfitta patita alla seconda giornata per mano dell'Augsburg. A 6 punti anche l'Hoffenheim, sconfitto dall'Eintracht, con Bas Dost autore di un assist ed un gol, quest'ultimo decisivo al 71'.

Proprio la squadra di Francoforte è una delle tre capoliste della Bundes, insieme a Lipsia ed Augsburg: la squadra di proprietà RedBull si è imposta in maniera netta tra le mura amiche contro lo Schalke (4-0), mentre l'Augsburg non è andato oltre lo 0-0 in casa del Wolfsburg.

Vittoria sorprendente dell'Union Berlino che stende il Mainz (4-0), relegando i ragazzi di Lichte all'ultimo posto in classifica con zero punti, in compagnia di Colonia (sconfitta in casa 3-1 per mano del M'Gladbach) e appunto Schalke 04. Seconda vittoria di fila per il Werder Brema (1-0 contro il Bielefeld), mentre terzo pareggio di fila per il Bayer Leverkusen, che sabato non è andato oltre l'1-1 contro lo Stoccarda.

Venerdì

UNION BERLINO-MAINZ 4-0 - 13' Kruse, 49' Ingvartsen, 63' Friedrich, 64' Phjanpalo

Sabato

DORTMUND-FRIBURGO 4-0 - 31' e 66' Haaland, 47' Emre Can, 90'+2 Passlack

EINTRACHT-HOFFENHEIM 2-1 - 18' Kramaric (H), 54' Kamada (E), 71' Dost (E)

COLONIA-GLADBACH 1-3 - 14' Pléa (G), 16' Lainer (G), 56' Stindl rig. (G), 84' Rexhbecaj (C)

WERDER BREMA-BIELEFELD 1-0 - 27' Bittencourt

STOCCARDA-LEVERKUSEN 1-1 - 7' Schick (L), 76' Kalajdzic (S)

LIPSIA-SCHALKE 4-0 - 31' Bozdogan aut., 35' Angelino, 45' Orban, 80' Halstenberg rig.

Domenica

WOLFSBURG-AUGSBURG 0-0

BAYERN-HERTHA 4-3 - 40', 51', 85', 93' Lewandowski (B), 49' Cordoba (H), 71' Cunha (H), 88' Ngankam (H).

Classifica

Lipsia 7

Augsburg 7

Eintracht 7

Dortmund 6

Bayern Monaco 6

Hoffenheim 6

Werder Brema 6

Stoccarda 4

Union Berlino 4

Arminia Bielefeld 4

Borussia Monchengladbach 4

Friburgo 4

Hertha 3

Leverkusen 3

Wolfsburg 3

Colonia 0

Mainz 0

Schalke 0