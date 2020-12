Il punto sulla Liga - Atletico e Real al comando, pari Barcellona

E' andata in archivio la quattordicesima giornata di Liga: le formazioni del massimo campionato spagnolo torneranno in campo già martedì in occasione del turno infrasettimanale che anticipa le festività natalizie ma non conclude il 2020 calcistico, visto che si giocherà anche nel weekend 29-31 dicembre.

ATLETICO-REAL COPPIA DI TESTA - L'Atletico Madrid vince 3-1 in casa contro l'Elche e vola al primo posto a quota 29, agganciato nella tarda serata di domenica dai rivali del Real Madrid: la formazione di Zidane è partita a razzo al "Municipal de Ipurua" trovando due gol nei primi tredici minuti (Benzema-Modric) ma poi ha dovuto subire i contrattacchi dei padroni di casa prima di chiudere definitivamente la contesa con Vazquez in pieno recupero (3-1). Continua il momento negativo della Real Sociedad, che resta al terzo posto nonostante il ko contro il Levante (seconda battuta d'arresto consecutiva): in zona Champions si registra l'avanzata del Villarreal ma, soprattutto, lo stop del Barcellona, fermato sul 2-2 dal Valencia.

LOTTA SALVEZZA: L'OSASUNA RISCHIA GROSSO - Sei sconfitte nelle ultime sette partite di campionato per l'Osasuna, che non vince in Liga addirittura dal 24 ottobre scorso ed è sempre più ultimo in graduatoria in coabitazione con l'Huesca, che non è riuscito a dare continuità dopo il successo sull'Alaves cedendo il passo all'Athletic Bilbao. Piccolo ma significativo passo avanti del Real Valladolid che, grazie all'1-1 in casa del Siviglia, guadagna un punto su Elche e Alaves. In coda alla classifica c'è molta bagarre per non retrocedere: in tre saranno costrette a scendere in Serie B, ma visto l'attuale equilibrio (otto squadre nel giro di quattro punti) è ancora troppo presto per fare i primi calcoli.

RISULTATI 14^ GIORNATA

Siviglia-Real Valladolid 1-1

Levante-Real Sociedad 2-1

Osasuna-Villarreal 1-3

Barcellona-Valencia 2-2

Atletico Madrid-Elche 3-1

Athletic Bilbao-Huesca 2-0

Celta Vigo-Alaves 2-0

Granada-Betis Siviglia 2-0

Cadice-Getafe 0-2

Eibar-Real Madrid 1-3

PROGRAMMA 15^ GIORNATA

Martedì 22/12 - Ore 17.30: Elche-Osasuna

Valencia-Siviglia

Martedì 22/12 - Ore 19.45: Huesca-Levante

Real Sociedad-Atletico Madrid

Martedì 22/12 - Ore 22: Real Valladolid-Barcellona

Villarreal-Athletic Bilbao

Mercoledì 23/12 - Ore 17.30: Getafe-Celta Vigo

Mercoledì 23/12 - Ore 19.45: Real Madrid-Granada

Mercoledì 23/12 - Ore 22: Alaves-Eibar

Betis Siviglia-Cadice

CLASSIFICA

Atletico Madrid**, Real Madrid 29

Real Sociedad*** 26

Villarreal 25

Barcellona*, Granada* 21

Siviglia** 20

Celta Vigo 19

Cadice 18

Athletic Bilbao 17

Getafe*, Betis Siviglia 16

Valencia, Eibar 15

Levante*, Elche**, Alaves, Real Valladolid 14

Huesca, Osasuna* 11

*una partita in meno

**due partite in meno

***una partita in più