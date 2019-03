Il punto sulla Liga - Atletico, quinta di fila pre-Juve. Real tra le polemiche

© foto di J.M.Colomo

La ventisettesima giornata di Liga annulla tutto in vetta alla classifica. Quando vincono tutte accade spesso così. Qualche notizia, però, la dà. La Juventus, ad esempio, era spettatrice interessata visto che domani sera all'Allianz Stadium ospiterà l'Atletico Madrid nella partita più importante della stagione. Un Atletico Madrid a dir poco in forma, peraltro. Distacchi invariati tra la prima e la quarta. In realtà tra le prime otto della classifica soltanto una non ha vinto, l'Alaves che ha pareggiato. Una spaccatura netta.

Le partite delle big - In ordine di classifica. Il Barcellona rischia contro il Rayo Vallecano, andando prima sotto sul colpo di Raul De Tomas (scuola Real, giocatore da osservare bene), poi torna su con un gol a testa da parte di Piqué, Messi e Suarez. I punti di vantaggio sull'Atletico Madrid restano sette, sebbene i Colchoneros siano in gran forma. Considerando anche la Champions, per Simeone sono cinque vittorie di fila, considerando anche l'ultima nel derby contro il Leganes grazie alla rete di Saul. Più in forma di così a Torino non si poteva andare, Massimiliano Allegri è avvertito. Intanto, dopo l'eliminazione dalla Champions League e la profonda crisi in cui è piombato, il Real Madrid torna a vincere, seppur con qualche polemica per qualche gol annullato al Valladolid dal VAR, senza che nella saletta ci fosse qualcuno. Comunque è Benzema il mattatore: due gol e un assist, Varane e Modric gli altri due marcatori, per rimontare l'1-0 iniziale firmato da Tuhami. Importante infine il successo del Getafe sull'Huesca per 2-1 perché, grazie al contemporaneo pari dell'Alaves con l'Eibar, la quarta della classe ha allungato il margine. E adesso sogna davvero la Champions League, sebbene le altre dietro comincino a spingere.

Risultati:

Athletic Club-Espanyol 1-1

Alaves-Eibar 1-1

Atletico Madrid-Leganes 1-0

Barcellona-Rayo Vallecano 3-1

Getafe-Huesca 2-1

Celta Vigo-Betis 0-1

Girona-Valencia 2-3

Levante-Villarreal 0-2

Siviglia-Real Sociedad 5-2

Valladolid-Real Madrid 1-4