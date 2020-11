Il punto sulla Liga - Crisi Barcellona, Atletico virtualmente in testa

Nel weekend si è disputata la decima giornata del massimo campionato spagnolo: nell'ultimo turno ci sono stati diversi risultati sorprendenti con Barcellona e Real Madrid che hanno rimandato l'appuntamento con la vittoria.

REAL SOCIEDAD DAVANTI, ATLETICO SHOW - La Real Sociedad resta in testa alla graduatoria, con 23 punti, grazie alla vittoria esterna per 1-0 sul campo del Cadice (gol decisivo segnato da Isak al 66'). Basta un gol anche all'Atletico Madrid del "Cholo" Simeone per archiviare la pratica Barcellona e mettere sempre più in crisi i blaugrana: al Wanda Metropolitano la decide un guizzo di Carrasco, i "colchoneros" volano così al secondo posto ma con due partite in meno rispetto alla prima della classe. Chiude il podio un sorprendente Villarreal, capace di fermare sull'1-1 il Real Madrid: resta in zona Europa, nonostante il secondo ko consecutivo, anche il Granada, battuto 1-3 dal Real Valladolid.

CRISI CELTA VIGO, LEVANTE E HUESCA PARI - Il Celta Vigo continua a non vincere: Iago Aspas e compagni sono stati battuti 4-2 dal Siviglia, concludendo un altro weekend a secco di punti e con la conferma dell'ultima posizione. Ultimo posto condiviso con altre due squadre, Levante e Huesca, che hanno pareggiato con Elche (1-1) e Osasuna (1-1). Navigano in una zona tranquilla, almeno per il momento, il Real Valladolid (9 punti), l'Eibar (10 punti, reduce dallo 0-0 con il Getafe) e l'Alaves (10 punti, 2-2 con il Valencia).

RISULTATI DECIMA GIORNATA

Osasuna-Huesca 1-1

Levante-Elche 1-1

Villarreal-Real Madrid 1-1

Siviglia-Celta Vigo 4-2

Atletico Madrid-Barcellona 1-0

Eibar-Getafe 0-0

Cadice-Real Sociedad 0-1

Granada-Real Valladolid 1-3

Alaves-Valencia 2-2

Athletic Bilbao-Betis Siviglia 4-0

PROGRAMMA UNDICESIMA GIORNATA

Venerdì 27/11 - Ore 21: Real Valladolid-Levante

Sabato 28/11 - Ore 14: Elche-Cadice

Ore 16.15: Valencia-Atletico Madrid

Ore 18.30: Huesca-Siviglia

Ore 21: Real Madrid-Alaves

Domenica 29/11 - Ore 14: Barcellona-Osasuna

Ore 16.15: Getafe-Athletic Bilbao

Ore 18.30: Celta Vigo-Granada

Ore 21: Real Sociedad-Villarreal

Lunedì 30/11 - Ore 21: Betis Siviglia-Eibar

CLASSIFICA

Real Sociedad 23

Atletico Madrid** 20

Villarreal 19

Real Madrid* 17

Cadice, Granada* 14

Siviglia** 13

Valencia, Elche**, Getafe*, Betis Siviglia, Athletic Bilbao* 12

Barcellona**, Osasuna* 11

Alaves, Eibar 10

Real Valladolid 9

Levante*, Huesca, Celta Vigo 7