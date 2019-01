Il punto sulla Liga - Crollo Real, Solari giù. Il Barça vola coi soliti due

© foto di J.M.Colomo

Già ieri mattina i due quotidiani catalani l'avevano preannunciato. Sia Mundo Deportivo che Sport, infatti, avevano scritto che questa era la giornata giusta per il Barcellona per cominciare a mettere un mare tra sé e chi gli sta dietro. Ma neanche il più ottimista della Catalogna avrebbe pensato che il diciottesimo turno di Liga avrebbe portato così tante buone notizie da quelle parti. Ora i punti dall'Atletico Madrid, secondo in classifica, sono cinque. Non esagerati, ma neanche pochi.

Le partite delle big - I blaugrana, contro la miglior difesa della Liga, quella del Getafe, sono stati capaci di realizzare due gol nel primo tempo e saper gestire pur non chiudendo i giochi. Ci hanno pensato loro, i soliti due: Leo Messi e Luis Suarez, un gol a testa per i tre punti. E - scrivevamo - del +5 sull'Atletico, +7 sul Siviglia. Sì, perché nello scontro diretto del Sanchez-Pizjuan hanno perso due punti a testa dividendosi la posta: 1-1, con l'altro super-big del campionato, Antoine Griezmann, a salvare i Colchoneros. Ma le brutte notizie a Madrid arrivano sulla sponda blanca. Il Real crolla in casa, al Bernabeu, subendo il 2-0 della Real Sociedad e scivolando al quinto posto in classifica, superato da un Alaves che a sorpresa ha battuto 2-1 il Valencia. Dopo il 2-2 a Villarreal, il tecnico del Madrid Solari aveva replicato ai giornalisti dicendo che si sottovaluta il vero valore del pareggio. Ora siamo curiosi come giustificherà questa inaspettata debacle.

Risultati

Levante-Girona 2-2

Espanyol-Leganes 1-0

Valladolid-Rayo Vallecano 0-1

Alaves-Valencia 2-1

Huesca-Real Betis 2-1

Eibar-Villarreal 0-0

Siviglia-Atletico Madrid 1-1

Real Madrid-Real Sociedad 0-2

Getafe-Barcellona 1-2