Il punto sulla Liga - E' sempre Barça-Real. Ma dietro non demordono

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' così da anni ormai in Liga. Anche dopo la quattordicesima giornata di campionato, le cose non sono cambiate. Una chiama, l'altra risponde. "Presente", perché guai a mollare. Scende prima in campo una, in questo caso il Barcellona, che vince e si stacca per un po'. Poi alla sera tocca anche al Real Madrid, che non si lascia sfuggire i rivali di sempre. E poi alle spalle non demordono, danno un morso alle caviglie per far vedere a tutti che le concorrenti non mancano. Il campionato spagnolo non è mai stato così entusiasmante, ma incerto sì. E la sensazione è che così sarà per tutta la stagione.

Barça, sorriso a metà - Il Barcellona può festeggiare dopo la vittoria sul campo del Leganes, grazie alla quale stacca temporaneamente il Real Madrid in classifica, subito raggiunti qualche ora dopo. Un successo di rimonta quello blaugrana, un successo anche un po' fortunato per quello che s'è visto sul prato. En Nesyri, del Leganes, strappa applausi per un gol straordinario, poi i catalani rimontano nella ripresa: due calci piazzati battuti da Messi e trasformati prima da Suarez di testa, poi da Vidal dopo un rocambolesco rimpallo in area. Finisce 2-1 e in Catalogna possono esultare, anche se sul piano del gioco è stato palesato più di qualche limite anche con tutte le stelle (Griezmann, Suarez e Messi) titolari.

Il Real vince e convince - Mentre il Barcellona vince con fortuna, sfruttando due palle inattive, il Real Madrid segue lo stesso copione ma quantomeno convince anche sul piano del gioco. Anche in questo caso la squadra più forte si ritrova sotto nel punteggio e costretta alla rimonta. E i Blancos non sbagliano mica, perché dopo una follia di Sergio Ramos che regala la rete dell'1-0 alla Real Sociedad salgono in cattedra i campioni: Modric su tutti, ma anche Benzema e Bale (entrato a gara in corso). Finisce 3-1 e la vetta della classifica è riagganciata. E a Madrid la sensazione è che quest'anno si abbia qualcosina in più del Barcellona che è in netta difficoltà.

Dietro non demordono - E poi c'è chi vorrebbe intromettersi, provare a dire la sua, consapevole delle difficoltà che ci saranno nel tenere il passo delle più grandi. Il Siviglia in primis stavolta, adesso terzo in classifica e reduce da due vittorie consecutive. Di misura, gli andalusi battono il Real Valladolid in trasferta ringraziando l'ex Inter Banega, a segno da calcio di rigore. Ma anche l'Atletico Madrid è lì, sebbene dopo il quattordicesimo turno abbia due punti in meno. In piena emergenza infortuni, la squadra di Simeone contro il Granada aveva a disposizione appena 14 giocatori della prima squadra e alla fine è riuscita a strappare un pareggio che comunque la tiene lì, a -3 da Barcellona e Real Madrid.

Le altre - Una delle sorprese di quest'edizione della Liga è sicuramente l'Athletic Club, attualmente quinto in classifica al pari della Real Sociedad, a -2 dall'Atletico Madrid. Corsari i baschi in questa giornata, bravi a vincere sul campo dell'Osasuna e a non perdere la testa dopo il temporaneo pareggio a pochi minuti dalla fine. Finisce 2-1 e a Bilbao possono festeggiare perché in un colpo solo si staccano Getafe (1-1 a Barcellona con l'Espanyol) e Granada. Torna a cadere invece il Valencia, reduce da sette punti nelle precedenti tre partite: vince 2-1 il Real Betis, che si allontana dalla zona rossa della classifica. E perde anche il Villarreal, a sorpresa in casa contro il Celta Vigo con un netto 2-1. Il Submarino Amarillo resta a centro classifica, mentre a Vigo per la prima volta vedono segnali di rinascita.

La quattordicesima giornata di Liga:

Levante-Maiorca 2-1

Leganes-Barcellona 1-2

Betis-Valencia 2-1

Granada-Atletico Madrid 1-1

Real Madrid-Real Sociedad 3-1

Espanyol-Getafe 1-1

Osasuna-Athletic Bilbao 1-2

Eibar-Alaves 0-2

Villarreal-Celta Vigo 1-3

Valladolid-Siviglia 0-1

Classifica:

Barcellona*, Real Madrid* 28

Siviglia 27

Atletico Madrid 25

Athletic Club, Real Sociedad 23

Getafe, Granada 21

Levante, Valencia 20

Osasuna 19

Villarreal, Alaves 18

Real Valladolid 17

Real Betis 16

Eibar 15

Maiorca 14

Celta Vigo 12

Espanyol 9

Leganes 6

*una partita in meno