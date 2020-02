vedi letture

Il punto sulla Liga - Il Barcellona sorpassa il Real ad una settimana dal Clasico

Una partita che suscita tantissime emozioni. Anzi, la partita. In Spagna inizia la settima del Clasico: Real Madrid e Barcellona si sfidano per il successo nella Liga 2019/2020, con un sorpasso che potrà essere decisivo. Il quarto successo consecutivo dei Blaugrana e il secondo ko stagionale delle merengues sconvolge la classifica: catalani a +2, con la possibilità di poter allungare ancora una volta. Ma si lotta anche in zona Europa: il Getafe frena ancora, il Siviglia torna al terzo posto. Tutto può ancora succedere, ma il match decisivo rimane quello del 1 marzo.

LOTTA PER IL TITOLO - Blancos e Azulgrana sono scesi in campo sabato prima degli impegni di Champions. La squadra di Setien gioca sul velluto contro l'Eibar grazie al solito Leo Messi, autore di ben quattro gol: la ciliegina sulla torta la mette Arthur, il Napoli è avvisato. Piove sul bagnato in casa Madrid, con Hazard costretto ad uscire per via di una frattura al perone e una sconfitta in casa del Levante che può decidere una stagione intera: Morales, l'autore del gol partita al Ciutat de Valencia, può condannare i madrileni. Ma tutto è ancora aperto.

CORSA CHAMPIONS, ATLETICO OK - L'Atletico Madrid del Cholo Simeone sfrutta la vittoria contro il Liverpool e sulle ali dell'entusiasmo rifila un 3-1 al Villarreal: il gol di Paco Alcacer viene annullato da Correa, Koke e Joao Felix. Nello scontro diretto tra Getafe e Siviglia sono gli andalusi ad avere la meglio con un netto 3-0: Ocampos apre le marcature nel primo tempo, Fernando e Kounde chiudono il match nella ripresa.

Crolla il Valencia, 'eurorivale' dell'Atalanta: terzo ko - compresa la Champions League - in quattro partite e dodici gol subiti. La squadra di Celades entra ufficialmente in crisi e deve assolutamente guardarsi le spalle dal Granada, che infila la seconda vittoria consecutiva: a Pamplona i Rojiblancos archiviano la pratica nel primo tempo con la doppietta di Machis e la rete di Foulquier. Sei punti in due gare ed Europa League a soli quattro punti.

CELTA, 'COLPO' SALVEZZA - Il Celta Vigo di Iago Aspas non muore mai. Il fantasista spagnolo mette a segno il nono gol in campionato e regala tre punti pesanti come un macigno nello scontro diretto contro il Leganes. Muove la classifica anche il Maiorca, che strappa un punto al Betis nella spettacolare notte del Benito Villamarin: Canales risponde a Cucho, Fekir (su calcio di rigore) a Budimir. Joaquin riporta in vantaggio gli andalusi, ma al 70' Kubo segna la rete del definitivo 3-3.

Continua la crisi dell'Athletic Bilbao, con l'Alaves arriva la quarta sconfitta consecutiva: la vittoria manca ormai da dicembre, il match col Villarreal diventa cruciale. Cade ancora l'Espanyol, che non approfitta dello stop del Leganes: il 2-1 firmato da Ramirez e Guardiola non condanna i catalani, ma rischia di complicare ulteriormente la permanenza in Liga dei Blanquiazules.

I risultati della 25a giornata

Venerdì 21 febbraio

Betis - Maiorca 3-3 (16' Cucho (M), 19' Canales (B), 27' Budimir (M), 35' Fekir (B), 48' Joaquin (B), 70' Kubo (M))

Sabato 22 febbraio

Celta Vigo - Leganes 1-0 (62' Aspas (C))

Barcellona - Eibar 5-0 (14', 37', 40', 87' Messi (B), 89' Arthur (B))

Real Sociedad - Valencia 3-0 (12' Merino (R), Monreal (R), Januzaj (R))

Levante - Real Madrid 1-0 (79' Morales (L))

Domenica 23 febbraio

Osasuna - Granada 0-3 (4', 28' Machis (G), 41' Foulquier (G))

Alaves - Athletic Bilbao 2-1 (17' Garcia (A), 28' Perez (A), 91' Ely (A))

Valladolid - Espanyol 2-1 (77' Ramirez (V), 83' Guardiola (V), 93' Embarba (E))

Getafe - Siviglia 0-3 (43' Ocampos (S), 67' Fernando (S), 75' Kounde (S))

Atletico Madrid - Villarreal 3-1 (16' Alcacer (V), 40' Correa (A), 64' Koke (A), 74' Joao Felix (A))

La classifica aggiornata

(*): Una gara in meno

1. Barcellona 55

2. Real Madrid 53

3. Atletico Madrid 43

4. Siviglia 43

5. Getafe 42

6. Real Sociedad 40 (*)

7. Villarreal 38

8. Valencia 38

9. Granada 36

10. Levante 32

11. Athletic Bilbao 31

12. Osasuna 31

13. Betis 30

14. Alaves 30

15. Valladolid 29

16. Eibar 24 (*)

17. Celta Vigo 24

18. Maiorca 22

19. Leganes 19

20. Espanyol 19

Il programma della 26a giornata

Venerdì 28 febbraio

21.00 - Real Sociedad - Valladolid

Sabato 29 febbraio

13.00 - Eibar - Levante

16.00 - Valencia - Betis

18.30 - Leganes - Alaves

21.00 - Granada - Celta Vigo

Domenica 1 marzo

12.00 - Siviglia - Osasuna

14.00 - Athletic Bilbao - Villarreal

16.00 - Espanyol - Atletico Madrid

18.30 - Maiorca - Getafe

21.00 - Real Madrid - Barcellona