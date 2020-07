Il punto sulla Liga - Il Celta si salva, manita Barça

E' tempo di verdetti per la Liga spagnola, dopo l'ultima giornata giocata ieri che di fatto ha calato il sipario sulla stagione. Il Real Madrid laureatosi campione già durante la penultima giornata, ha chiuso pareggiando 2-2 in casa del Leganes, di fatto consegnando gli avversari a LaLiga 2. Si è ripreso, invece, il Barcellona che dopo il tonfo della scorsa giornata contro l'Osasuna, ha ritrovato una rotonda vittoria contro l'Alavès: 5-0 il risultato finale, con Messi autore di una doppietta.

Chiudono a pari punti Atletico Madrid e Siviglia: i colchoneros hanno impattato in casa contro la Real Sociedad (1-1), con il pareggio arrivato ad una manciata di minuti dalla fine con l'autogol di Herrera; il Siviglia, invece, ha superato di misura il Valencia con la rete di Reguilòn. Per entrambe, ad ogni modo c'è il posto per la prossima Champions League, con l'Atletico che ha chiuso al terzo ed il Siviglia al quarto posto.

Vince anche il Villarreal che supera l'Eibar 4-0 e blinda il quinto posto e l'Europa League, come fatto dalla stessa Real Sociedad che, con il pareggio conquistato in extremis contro l'Atletico Madrid, ha portato a casa il punto necessario per tenersi a pari punti con il Granada (4-0 contro l'Athletic Bilbao), e tenersi al sesto posto, conquistando cosi le qualificazioni alla prossima Europa League, cosi come i biancorossi settimi.

Nella zona rossa, detto di Espanyol e Maiorca già retrocesse, proprio i catalani hanno contribuito al pareggio (0-0) del Celta, grazie al quale la squadra di Oscar Garcia evita la retrocessione, toccata invece al Leganès.

I RISULTATI:

Alaves-Barcellona 0-5

Valladolid-Real Betis 2-0

Villarreal-Eibar 4-0

Atletico Madrid-Real Sociedad 1-1

Espanyol-Celta Vigo 0-0

Granada-Athletic Bilbao 4-0

Leganes-Real Madrid 2-2

Levante-Getafe 1-0

Osasuna-Maiorca 2-2

Siviglia-Valencia 1-0

CLASSIFICA: Real Madrid 87, Barcellona 82, Atletico Madrid 70, Real Sociedad 70, Villarreal 60, Real Sociedad 56, Granada 56, Getafe 54, Valencia 53, Osasuna 52, Athletic Bilbao 51, Levante 49, Valladolid 42, Eibar 42, Real Betis 41, Alaves 39, Celta Vigo 37, Leganes 36, Maiorca 33, Espanyol 25.

VERDETTI:

Campione: Real Madrid.

Champions League: Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Siviglia.

Europa League: Villarreal, Real Sociedad, Granada.

Retrocessi: Leganes, Maiorca, Espanyol.