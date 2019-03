Il punto sulla Liga - Il Clasico è blaugrana. Morata, sms alla Juve

© foto di J.M.Colomo

Assegnare un campionato a dodici giornate dalla fine sarebbe una scelta un po' frettolosa. Eppure, come in Italia, anche in Spagna c'è una squadra che sembra chiaramente più forte delle altre. Nella settimana della ventiseiesima giornata di campionato il Barcellona ha dato un enorme prova di forza e adesso viaggia a +7 in classifica. Non è ancora un distacco incolmabile, ma se i valori in campo sono questi è possibile che non ce ne sia per nessuno.

Le partite delle big - Il Clasico si tinge di blaugrana, nonostante si giochi al Santiago Bernabeu. Cade il Real Madrid, fermo al terzo posto in classifica, dodici punti più indietro rispetto ai rivali di sempre. Secondo Clasico in tre giorni vinto dal Barcellona, che anche in campionato ha battuto il Real Madrid al Bernabeu. Dopo il 3-0 arrivato in Copa del Rey, la squadra di Valverde si accontentata - si fa per dire - dell'1-0, arrivato grazie alla rete di Rakitic. Intanto a vincere è anche la seconda della classe, l'Atletico Madrid, spinto da un Morata super nel 2-0 all'Anoeta. Contro la Real Sociedad decide una doppietta di un ex juventino, che manda un messaggio proprio ai bianconeri in vista del ritorno di Champions League. Grande vittoria del Getafe che ha trionfato per 2-1 in casa del Betis Siviglia salendo al quarto posto in classifica. La squadra di Bordalas a fine primo tempo era già sul 2-0 grazie alle reti di Cabrera e Mata mentre nella ripresa il Betis ha accorciato le distanze con Joaquin senza riuscire però a trovare il pari finale. Crisi nera per il Siviglia invece, al terzo k.o. di fila, stavolta sul campo dell'Huesca dopo Barcellona e Villarreal.

RISULTATI:

Venerdì

21:00 Rayo Vallecano-Girona 0-2

Sabato

13:00 Espanyol-Valladolid 3-1

16:15 Villarreal-Alaves 1-2

18:30 Huesca-Siviglia 2-1

20:45 Real Madrid-Barcellona 0-1

Domenica

12:00 Eibar-Celta Vigo 1-0

16:15 Betis-Getafe 1-2

18:30 Real Sociedad-Atletico Madrid 0-2

20:45 Valencia-Athletic Bilbao 2-0

Lunedì

21:00 Leganes-Levante

CLASSIFICA: Barcellona 60, Atletico Madrid 53, Real Madrid 48, Getafe 42, Alaves 40, Siviglia 37, Valencia 36, Real Betis 36, Real Sociedad 35, Eibar 34, Athletic Club 33, Espanyol 33, Girona 31, Leganes 30, Levante 30, Valladolid 26, Celta Vigo 25, Villarreal 23, Rayo Vallecano 23, Huesca 22