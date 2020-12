Il punto sulla Liga - Il Real aggancia il Cholo in vetta. Si rialza il Barcellona

Il Real Madrid, con una prestazione gagliarda, vince 2-0 il derby contro l'Atletico di Simeone. Dopo la vittoria nel recupero anche con l'Athletic Bilbao, Zidane e i suoi hanno raggiunto i cugini in vetta. Dal canto loro i colchoneros hanno giocato due partite in meno quindi godono di un teorico vantaggio nella corsa al titolo. La Real Sociedad perde il recupero con il Barcellona ma con il pareggio per 1-1 contro l'Eibar domenica, raggiunge a 26 le due di Madrid e ritrova la vetta. La squadra basca ha ben 3 partite in più dell'Atletico e una in più del Real Madrid. Importante vittoria in coda dell'Huesca che batte 1-0 l'Alaves e si schioda dall'ultimo posto solitario raggiungendo a 11 punti Osasuna e Levante. Osasuna sconfitta 3-2 in casa del Valladolid e Levante battuto in casa del Barcellona 1-0. I catalani di Koeman ritrovano la vittoria e grazie anche al successo nel recupero infrasettimanale contro la Real Sociedad, sono quinti, a ben 6 lunghezze dalla vetta. Pareggio 2-2 tra Valencia e Athletic Bilbao. Pareggio anche per il Villarreal, che impatti 1-1 in casa del Real Betis. Vittoria esterna per il Siviglia, che supera 1-0 il Getafe. A chiudere la giornata la vittoria esterna del Granada in casa dell'Elche per 1-0 e la vittoria per 4-0 del Celta VIgo in casa contro il Cadice.

I risultati del 13° turno

Real Valladolid-Osasuna 3-2

Valencia-Athletic Bilbao 2-2

Getafe-Siviglia 0-1

Huesca-Alavés 1-0

Real Madrid-Atlético Madrid 2-0

Real Sociedad-Eibar 1-1

Real Betis-Villarreal 1-1

Elche-Granada 0-1

Barcellona-Levante 1-0

Celta Vigo-Cadice 4-0

La classifica dopo il 13° turno

Atletico Madrid, Real Sociedad e Real Madrid 26, Villarreal 22, Barcellona 20, Siviglia 19, Cadice e Granada 18, Celta Vigo e Real Betis 16, Eibar 15, Valencia, Athletic Bilbao, Elche e Alaves 14, Getafe e Valladolid 13, Levante, Osasuna e Huesca 11.

Le partite del 14° turno

Athletic Bilbao-Huesca

Atlético Madrid-Elche

Barcellona-Valencia

Levante-Real Sociedad

Osasuna-Villarreal

Siviglia-Real Valladolid

Celta Vigo-Alavés

Granada-Real Betis

Cadice-Getafe

Eibar-Real Madrid