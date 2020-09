Il punto sulla Liga - Il Real Madrid zoppica all'esordio, in testa Granada e Betis

Una coppia inedita di squadre guida la Liga Spagnola. Il Real Betis e il Granada guardano tutti dall'alto a punteggio pieno con due vittorie in altrettante partite giocate. Un risultato figlio di un avvio a singhiozzo del campionato spagnolo, con le big che hanno giocato meno partite (il Real Madrid solo una) o addirittura non hanno ancora esordito come ad esempio il Barcellona e Atletico Madrid. Veniamo però ad analizzare la giornata appena trascorsa, dove il risultato a sorpresa è quello del Real Madrid di Zinedine Zidane. I madrileni non vanno oltre lo 0-0 in casa della Real Sociedad. Una partita comandata a livello di gioco ma senza mai riuscire a creare grosse occasioni da gol e anzi con Courtois decisivo con due parate importanti. Vincono e convincono invece, come detto prima, il Betis che vince in casa 2-0 contro il Valladolid e il Granada, che supera 2-1 l'Alaves. Vittoria anche per il Villarreal per 2-1 sull'Eibar e del Celta Vigo, salvatosi all'ultima giornata lo scorso, ma oggi vincente contro il Valencia e secondo posto provvisorio a 4 punti.Vittoria del Getafe per 1-0 contro l'Osasuna e del Cadice in casa dell'Huesca. Rinviate a data da destinarsi Athletic Bilbao-Barcellona, Levante-Atletico Madrid e Siviglia-Elche.

Risultati Giornata n.2

Villarreal-Eibar 2-1

Getafe-Osasuna 1-0

Celta Vigo-Valencia 2-1

Huesca-Cadice 0-2

Granada-Alaves 2-1

Real Betis-Real Valladolid 2-0

Real Sociedad-Real Madrid 0-0

Athletic Bilbao-Barcellona rinviata

Levante-Atletico Madrid rinviata

Siviglia-Elche rinviata

La classifica dopo la Giornata n.2

Granada e Real Betis 6 punti, Villarreal e Celta Vigo 4, Valencia, Osasuna, Getafe e Cadice 3, Real Sociedad 2, Real Madrid, Eibar, Huesca e Real Valladolid 1, Atletico Madrid, Barcellona, Elche, Siviglia, Levante, Alaves e Athletic Bilbao 0.

La Giornata n.3

Eibar-Athletic Bilbao

Alavés-Getafe

Valencia-Huesca

Elche-Real Sociedad

Real Betis-Real Madrid

Osasuna-Levante

Atlético Madrid-Granada

Real Valladolid-Celta Vigo

Barcellona-Villarreal

Cadice-Siviglia