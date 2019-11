Il punto sulla Liga - Messi-show per il Barça, cinquina del Real Madrid

© foto di J.M.Colomo

Il rinvio del Clasico è servito soltanto a regalare una settimana di gloria al piccolo Granada, per il resto al momento di tornare in campo Barcellona e Real Madrid hanno riconquistato le prime posizioni delle graduatoria. Settima vittoria stagionale per i blaugrana, una cinquina al coraggioso Valladolid che si è arreso ad un uomo solo: Leo Messi. Un marziano al Camp Nou nella giornata di martedì, doppietta e due assist con la cinquantesima punizione messa a segno della carriera. L'argentino sposta gli equilibri, continua a farlo nonostante gli anni passano ma la Liga è il suo luogo di caccia preferito. Risponde a tono il Real Madrid, altra cinquina contro il Leganes. Sono arrivati i gol dei giovani, Rodrygo ad aprire il valzer e Jovic a chiuderlo. Sarà un nuovo inizio per la squadra di Zidane? Soltanto il tempo sarà testimone per i Blancos che si trovano ad un punto dai blaugrana ma con troppi alti e bassi che stanno caratterizzando questa stagione. Mezzo passo falso per l'Atletico Madrid, la squadra di Simeone ha pareggiato per 1-1 contro l'Alaves nonostante l'iniziale vantaggio. Sono quattro i pareggi nelle ultime cinque, un trend per i colchoneros che allontana le ambizioni di titolo.

Torna sulla terra il Granada, dopo la settimana di gloria derivante dal primo posto in classifica ecco la sconfitta per 3-1 contro il Getafe. Continua a faticare invece il Valencia, triste il dodicesimo posto in classifica dopo l'ennesimo pareggio al Mestalla in un match complicato contro il Siviglia che si era portato in vantaggio nella prima frazione di gioco con l'ex Milan Ocampos. Cade in casa anche la Real Sociedad contro il Levante, ottimo risultato per gli ospiti che non avevano cominciato benissimo. Gerard Moreno, capocannoniere della Liga, segna ancora ma non basta per evitare la sconfitta al Villarreal contro l'Eibar. Ottima la vittoria dell'Athletic Bilbao che si porta a meno quattro dalla zona Champions League. Soltanto pari tra Maiorca e Osasuna mentre una boccata di ossigeno puro per il Betis, i biancoverdi vincono 2-1 e affondano ancor di più un Celta Vigo in fase calante.