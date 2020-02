Il punto sulla Liga - Quinta sinfonia per il Real, Barcellona ancora vivo

Real-Barcellona, ancora una volta. Con l'Atletico Madrid attardato in classifica e un Getafe bello da vedere, ma lontano dalla vetta, blancos e blaugrana si sfideranno con molta probabilità per la conquista dell'89a edizione del campionato spagnolo. Le merengues vincono senza troppi problemi sul campo dell'Osasuna, mentre gli azulgrana faticano a Siviglia ma portano a casa tre punti vitali: manca ancora qualche settimana allo scontro diretto, ma con molta probabilità il 1 marzo si deciderà una stagione intera.

SCONTRO AL VERTICE - All'El Sadar il Real infila la quinta vittoria consecutiva in campionato: 4-1 dopo la rete di Garcia nel primo tempo, in gol anche Jovic. Soffre invece il Barcellona, che si ritrova sotto due volte ma recupera in entrambe le occasioni. Nel finale Lenglet si rende protagonista sia in positivo che in negativo: prima firma il gol del definitivo 3-2, poi si fa espellere per doppia ammonizione, ristabilendo la parità numerica (Betis in 10 per il rosso a Fekir, ndr).

Sorride ancora il Getafe che piazza il quarto successo di fila in campionato: 3-0 al Valencia, quarto clean sheet consecutivo e terzo posto in classifica a tre punti dall'Atletico Madrid, che esce momentaneamente dalla crisi grazie all'1-0 sul Granada firmato Correa.

CORSA EUROPEA - Tra le pretendenti alle zone nobili della classifica vince soltanto la Real Sociedad, Portu e Isak allontanano l'Athletic Club e regalano il sesto posto ai baschi. Il Siviglia cade in casa del Celta Vigo, mentre il Villarreal strappa soltanto un punto al Valladolid: la lotta per l'Europa League si fa sempre più serrata, non sarà facile capire chi raggiungerà l'obiettivo europeo.

COLPO ESPANYOL - Sembrava quasi tutto scritto soltanto una settimana fa, ma l'Espanyol batte il Maiorca nello scontro diretto e rimette tutto in discussione sul fondo della classifica: la lotta salvezza è ancora aperta e tutto può ancora succedere. L'Alaves fa un bel passo in avanti togliendosi dalla zona rossa grazie al successo sull'Eibar, mentre il Levante regola il Leganes e torna al successo dopo quattro sconfitte consecutive.

I risultati della 23a giornata di Liga

Venerdì 7 febbraio

Alaves - Eibar 2-1

Sabato 8 febbraio

Levante - Leganes 2-0

Getafe - Valencia 3-0

Valladolid - Villarreal 1-1

Atletico Madrid - Granada 1-0

Domenica 9 febbraio

Espanyol - Maiorca 1-0

Real Sociedad - Athletic Bilbao 2-1

Osasuna - Real Madrid 1-4

Celta Vigo - Siviglia 2-1

Betis - Barcellona 2-3

La classifica aggiornata

1. Real Madrid 52

2. Barcellona 49

3. Getafe 42

4. Atletico Madrid 39

5. Siviglia 39

6. Real Sociedad 37

7. Valencia 37

8. Villarreal 35

9. Athletic Bilbao 31

10. Granada 30

11. Levante 29

12. Osasuna 28

13. Betis 28

14. Alaves 27

15. Valladolid 26

16. Eibar 24

17. Celta Vigo 20

18. Maiorca 18

19. Leganes 18

20. Espanyol 18