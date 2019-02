Il punto sulla Liga - Real, botta a sorpresa. L'Atletico non brilla ma va

© foto di J.M.Colomo

Se dovessimo indicare la squadra più felice della Liga dopo la ventiquattresima giornata non potrebbe che essere il Barcellona. E se dovessimo indicare la più triste andremmo certamente verso il Real Madrid. Tanto per rosicchiare punti nelle ultime settimane, poi la battuta d'arresto di questo weekend a complicarne i piani. Scavalcato anche dall'Atletico Madrid, è soprattutto il distacco dal Barça a rendere tutto più difficile per questo finale di stagione.

Le partite delle big - I blaugrana adesso hanno nove punti di vantaggio sul Real Madrid e sette sull'Atletico secondo. Questo perché dopo due pareggi di fila che avevano un po' frenato gli uomini di Valverde il successo è stato ritrovato, seppur di misura. Il match-winner, manco a dirlo, Lionel Messi, stavolta decisivo su calcio di rigore nell'1-0 al Real Valladolid. Brutte notizie invece per il Real Madrid, che cade al Santiago Bernabeu a sorpresa contro la quartultima della classe. Il Girona vince 2-1 e rispedisce giù la formazione di Solari, scavalcata dall'Atletico. E, a proposito, come stanno i Colchoneros che mercoledì sfideranno la Juve in Champions League? Non benissimo, non sono brillanti, eppure vincono 1-0 il derby con il Rayo Vallecano grazie ad una rete fortunosa di Griezmann. Cade invece il Siviglia, che sul campo del Villarreal viene travolto addirittura 3-0.

RISULTATI:

Eibar-Getafe 2-2

Celta Vigo-Levante 1-4

Rayo Vallecano-Atletico Madrid 0-1

Real Sociedad-Leganes 3-0

Barcellona-Real Valladolid 1-0

Real Madrid-Girona 1-2

Valencia-Espanyol 0-0

Villarreal-Siviglia 3-0

Real Betis-Alaves 1-1

CLASSIFICA:

Barcellona 54

Atletico MAdrid 47

Real Madrid 45

Siviglia 37

Getafe 36

Alaves 36

Real Sociedad 34

Real Betis 33

Valencia 32

Eibar 31

Levante 30

Leganes 29

Espanyol 29

Athletic Club 27

Girona 27

Celta Vigo 24

Villarreal 23

Rayo Vallecano 23

Huesca 18