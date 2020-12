Il punto sulla Liga - Real Madrid e Atletico sempre in testa, Il Barcellona vince ma resta a -8

vedi letture

Madrid in testa alla Liga. La capitale spagnola vede il duello tra Atletico e Real, appaiate in testa alla classifica. I colchoners vincono in casa della Real Sociedad per 2-0 mentre Benzema e compagni battono in casa, con lo stesso punteggio, il Granada. Netta vittoria del Barcellona che infligge un 3-0 al Valladolid ma rimane a 8 punti dalla testa. Bella vittoria del Siviglia che supera al Mestalla il Valencia per 1-0. Vincono anche Alaves, 2-1 all'Eibar, e Betis che supera 1-0 il Cadice. Sono stati ben 4 i pareggi. 2-2 tra Elche e Osasuna e 1-1 tra Huesca e Levante, Villarreal e Athletic Bilbao e infine Getafe e Levante. Si torna in campo il 29-30 e 31 dicembre.

I risultati del 15° turno

Elche-Osasuna 2-2

Valencia-Siviglia 0-1

Huesca-Levante 1-1

Real Sociedad-Atlético Madrid 0-2

Real Valladolid-Barcellona 0-3

Villarreal-Athletic Bilbao 1-1

Getafe-Celta Vigo 1-1

Real Madrid-Granada 2-0

Alavés-Eibar 2-1

Real Betis-Cadice 1-0

La classifica dopo il 15° turno

Atletico Madrid e Real Madrid 32, Real Sociedad e Villarreal 26, Barcellona 24, Siviglia 23, Granada 21, Celta Vigo 20, Real Betis 19, Athletic Bilbao e Cadice 18, Getafe e Alaves 17, Valencia, Levante, Elche ed Eibar 15, Real Valladolid 14, Osasuna e Huesca 12.

Le partite del 16° turno

Siviglia-Villarreal

Barcellona-Eibar

Cadice-Real Valladolid

Levante-Real Betis

Granada-Valencia

Atlético Madrid-Getafe

Celta Vigo-Huesca

Elche-Real Madrid

Athletic Bilbao-Real Sociedad

Osasuna-Alavés