Il punto sulla Liga - Real Madrid e Barcellona ancora appaiate in vetta

Una Liga per due. Si può riassumere così il campionato spagnolo che in questa stagione, come spesso accade, vede Real Madrid e Barcellona contendersi lo scettro di Spagna. Il Real Madrid vince, non senza polemiche, il match casalingo contro il Siviglia. Tante assenze per Zidane ma basta una doppietta di Casemiro per portare a casa l'intera posta. Furiosi Monchi e il Siviglia per alcuni episodi arbitrali contestatissimi. Il Barcellona risponde presente e alla prima con il neo tecnico Quique Setien vince 1-0 contro il Granada grazie a una perla di Messi. Partita dominata, oltre 1000 passaggi effettuali con il 90% di passaggi riusciti ma un unico gol per scardinare la quasi perfetta difesa ospite. In terza posizione, a ben 8 lunghezze, c'è l'Atletico Madrid del Cholo, sconfitto in trasferta dall'Eibar per 2-0. Stessi punti del Siviglia, sconfitto appunto dal Real Madrid e a due lunghezze di vantaggio sul Getafe, vincente 3-0 in casa del Leganes. Colpo esterno dell'Alaves che vince in casa del Levante. Questi ultimi agganciati al penultimo posto dall'Espanyol, che trova una vittoria importante in casa del Villarreal per coltivare ancora il sogno salvezza distante ora 4 punti. Tonfo pesantissimo del Valencia che cede 4-1 al Maiorca perdendo punti preziosi per l'Europa. Vince il Betis che infligge un sonoro 3-0 alla Real Sociedad. Sconfitta che non impedisce ad Odegaard e compagni di coltivare ancora speranze europee. Anche due pareggi in questa 20° giornata: 0-0 tra Osasuna e Valladolid e 1-1 tra Athletic Bilbao e Celta Vigo.

I risultati della 20° giornata

Leganés-Getafe 0-3

Levante-Alavés 0-1

Real Madrid-Siviglia 2-1

Osasuna-Real Valladolid 0-0

Eibar-Atlético Madrid 2-0

Maiorca-Valencia 4-1

Real Betis-Real Sociedad 3-0

Villarreal-Espanyol 1-2

Athletic Bilbao-Celta Vigo 1-1

Barcellona-Granada 1-0

La classifica

Barcellona 43

Real Madrid 43

Atletico Madrid 35

Siviglia 35

Getafe 33

Real Sociedad 31

Valencia 31

Athletic Bilbao 30

Villarreal 28

Granada 27

Real Betis 24

Levante 26

Osasuna 25

Alaves 23

Real Valladolid 22

Eibar 22

Maiorca 18

Celta Vigo 16

Leganes 14

Espanyol 14