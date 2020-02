vedi letture

Il punto sulla Liga - Real Madrid e Valencia frenano, il Barcellona vince di misura

Si chiude la 24a giornata di Liga tra sorprese e conferme. Certezze, come il successo del Barcellona sul Getafe, ma anche risultati che rimettono tutto in discussione: il Celta Vigo fa una mezza impresa al Bernabeu e frena la corsa del Real Madrid a poche settimane dal Clasico. Altro pareggio per il Valencia, prossima avversaria dell'Atalanta: la squadra di Celades rimonta due gol ad un Atletico Madrid ancora convalescente e si piazza in settima posizione. Tutto è ancora aperto, ma Barça-Real sarà più che decisiva.

SCONTRO AL VERTICE - Il posticipo di ieri sera ha evidenziato ancora i limiti del Madrid, che regala un punto ad un Celta mai domo: la squadra di Zidane va prima sotto e poi rimonta, nel finale Ramos e Varane regalano il pareggio a Santi Mina con un errore da dimenticare. Un risultato che riavvicina il Barcellona, il successo su un sorprendente Getafe è firmato da Griezmann e Sergi Roberto.

Pareggia invece il Valencia, che nello scontro diretto con l'Atletico Madrid riesce a rimontare due volte: in un match in cui gli errori diventano determinanti Kondogbia e compagni portano a casa un punto prezioso. Frena ancora il Siviglia, nell'impegno interno si fa ipnotizzare da un Espanyol in piena corsa salvezza.

DERBY BASCO RINVIATO - La Real Sociedad non gioca il derby basco con l'Eibar, gara rinviata per via dell'aria irrespirabile. In zona Europa League si fa rivedere anche il Villarreal, che prosegue nella striscia positiva grazie alla vittoria per 2-1 sul Levante. Stesso risultato per il Granada sul Valladolid, dopo la sconfitta con l'Atletico la compagine andalusa ritrova tre punti importanti per poter sognare ancora l'Europa.

LOTTA IN ZONA SALVEZZA - Nella parte bassa della classifica non si ferma nessuno. Il Leganes incarta il Betis e strappa un punto prezioso per continuare a sperare nella salvezza. Colpaccio del Maiorca che trionfa 1-0 sull'Alaves grazie al gol di Cucho: 21 punti in classifica e tutto riaperto nelle ultime posizioni. Nel mezzo della classifica l'Osasuna sbanca il San Mames grazie al gol di Oier: terza sconfitta consecutiva per l'Athletic Bilbao e due mesi e mezzo senza vittorie. La crisi dei baschi continua, bisogna assolutamente ribaltare l'inerzia nel minor tempo possibile.

I risultati della 24a giornata

Venerdì 14 febbraio

Valencia - Atletico Madrid 2-2

Sabato 15 febbraio

Maiorca - Alaves 1-0

Barcellona - Getafe 2-1

Villarreal - Levante 2-1

Granada - Valladolid 2-1

Domenica 15 febbraio

Eibar - Real Sociedad (rinviata)

Siviglia - Espanyol 2-2

Leganes - Betis 0-0

Athletic Bilbao - Osasuna 0-1

Real Madrid - Celta Vigo 2-2

La classifica aggiornata

(*): Una gara in meno

1. Real Madrid 53

2. Barcellona 52

3. Getafe 42

4. Atletico Madrid 40

5. Siviglia 40

6. Villarreal 38

7. Valencia 38

8. Real Sociedad 37 (*)

9. Granada 33

10. Athletic Bilbao 31

11. Osasuna 31

12. Betis 29

13. Levante 29

14. Alaves 27

15. Valladolid 26

16. Eibar 24 (*)

17. Celta Vigo 21

18. Maiorca 21

19. Leganes 19

20. Espanyol 19

Il programma della 25a giornata

Venerdì 21 febbraio

21:00 Betis - Maiorca

Sabato 22 febbraio

13.00 Celta Vigo - Leganes

16.00 Barcellona - Eibar

18.30 Real Sociedad - Valencia

21.00 Levante - Real Madrid

Domenica 23 febbraio

12.00 Osasuna - Granada

14.00 Alaves - Athletic Bilbao

16.00 Valladolid - Espanyol

18.30 Getafe - Siviglia

21.00 Atletico Madrid - Villarreal